Мова йде про маркування імпортних продуктів для їх швидшого ввезення під час воєнного стану.

Україна спростила вимоги для імпорту продуктів харчування.

Про це повідомляє інформаційне управління Верховної Ради України з посиланням на членів Комітету з питань аграрної та земельної політики.

«Економіка України напряму залежить від роботи агропромислового комплексу і успішності проведення посівної в умовах війни. Посівна 2022 року – найскладніша за всі роки незалежності України», - йдеться у повідомленні.

Але не менш важливими є заходи щодо спрощення певних процедур державного регулювання в цей нелегкий час.

«Уряд вже спростив вимоги до маркування імпортних продуктів харчування для їх швидшого ввезення під час воєнного стану. Йдеться про пом’якшення низки вимог до операторів ринку, які ввозять продукцію до України», - зазначили в парламенті.

Мова йде про те, що тепер постачальники харчової продукції можуть не вказувати інформацію про продукт державною мовою України.

«Натомість партія товару має обов’язково супроводжуватись даними українською мовою. Маркування продуктів харчування та кормів, які пересилаються як гуманітарна допомога, дозволяється здійснювати мовою імпортера.Оператори ринку у разі закриття своїх підприємств можуть використовувати залишки упаковки або тари на інших потужностях, що виробляють аналогічні харчові продукти і корми», - повідомили в комітеті.

Нагадаємо, уряд заборонив експортувати з України гречку, цукор, сіль, велику рогату худобу і м'ясо. Ввели обмеження на вивезення кукурудзи, пшениці, олії та деяких інших товарів.