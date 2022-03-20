Україна має запаси базових продуктів щонайменше на два роки, - Шурма

Україна захищена від гострої нестачі їжі щонайменше на два роки.

Про це заявив у ефірі національного телемарафону заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма, відповідаючи на питання про побоювання населення через можливу гуманітарну катастрофу у зв’язку з повномасштабною війною Росії проти України, інформує ZN.ua.

За його словами, запасів базових продуктів - зокрема, пшениці, кукурудзи, соняшникової олії сьогодні достатньо на 3-5 років. Раніше ми завжди експортували 70-80% цих продуктів.

"Україна забезпечена продовольством і зараз, і на наступний рік. Тому себе ми точно прогодуємо", — запевнив Шурма.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна буде напряму закуповувати у вітчизняних виробників ключові соціальні продукти. Також Кабмін доручив місцевій владі разом з Нацполіцією, Держпродспоживслужбою і Держлікслужбою забезпечити контроль за цінами на низку товарів у роздрібних продавців.