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Україна має запаси базових продуктів щонайменше на два роки, - Шурма

А пшениці, кукурудзи, соняшникової олії вистачить на 3-5 років.

Україна має запаси базових продуктів щонайменше на два роки, - Шурма
Ростислав Шурма, генеральный директор ЗАО <<Запорожсталь>>
Фото: Макс Требухов

Україна захищена від гострої нестачі їжі щонайменше на два роки.

Про це заявив у ефірі національного телемарафону заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма, відповідаючи на питання про побоювання населення через можливу гуманітарну катастрофу у зв’язку з повномасштабною війною Росії проти України, інформує ZN.ua.

За його словами, запасів базових продуктів - зокрема, пшениці, кукурудзи, соняшникової олії сьогодні достатньо на 3-5 років. Раніше ми завжди експортували 70-80% цих продуктів. 

"Україна забезпечена продовольством і зараз, і на наступний рік. Тому себе ми точно прогодуємо", — запевнив Шурма.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна буде напряму закуповувати у вітчизняних виробників ключові соціальні продукти. Також Кабмін доручив місцевій владі разом з Нацполіцією, Держпродспоживслужбою і Держлікслужбою забезпечити контроль за цінами на низку товарів у роздрібних продавців. 

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