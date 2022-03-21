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СБУ затримала тіктокера, який оприлюднив дані про дислокацію ЗСУ в Києві

Після публікації матеріалів торговий центр, біля якого перебували українські захисники, зазнав потужного ракетного удару з боку Росії.

СБУ затримала тіктокера, який оприлюднив дані про дислокацію ЗСУ в Києві
Фото: Пресслужба СБУ

Служба безпеки України затримала тіктокера, який нещодавно виклав в інтернет інформацію про дислокацію ЗСУ в Києві. Невдовзі торговий центр, біля якого перебували українські бійці, зазнав потужного ракетного удару російських окупантів.

Відео із зізнанням і вибаченнями затриманого СБУ опублікувала в соцмережах. 

"Свідомо чи несвідомо цей чоловік попрацював корегувальником для ворога – встановить слідство. Ми ж звертаємось до всіх громадян – не публікуйте дані про переміщення військової техніки ЗСУ, військові об’єкти та результати ворожих ударів! Адже їх використовують окупанти під час планування подальших обстрілів", - закликали в Службі безпеки.

СБУ закликала натомість передавати дані про дислокацію російських окупантів. "Українські військові забезпечать його знищення!" - підкреслили у відомстві.

Нагадаємо, повідомляти про ворожі війська і техніку можна в офіційний чат-бот @stop_russian_war_bot.

А Міністерство цифрової трансформації створило в Telegram чат-бот єВорог.

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