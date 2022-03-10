Мінцифри запустило в Telegram чат-бот єВорог

Завдяки розробці кожен може повідомити місце перебування російських військ в Україні.

Міністерство цифрової трансформації створило в Telegram чат-бот єВорог.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

"Кожен із вас може допомогти нашій армії виявити місце перебування російських військ в Україні. Фотографуйте та знімайте на відео окупантів і їхню техніку та надсилайте кадри до чат-бота в Telegram через СМАРТФОН https://t.me/evorog_bot", - зазначили у відомстві.

Щоб відправити дані в чат-бот, пояснили в Мінцифрі, необхідно:

Натиснути Авторизуватися та підтвердите особу через застосунок "Дія".

"Це потрібно, щоб збирати більш якісну інформацію та щоб диверсанти не могли спамити фейковими фото чи відео", - зазначили у відомстві;

Вибрати, що саме ви бачили — техніку чи окупантів;

Надіслати фото- чи відеопідтвердження;

Вибрати область та вказати геолокацію, на якій помітили ворога;

Описати подробиці того, що побачили.

Після перевірки дані будуть відправлені до Збройних сил України.

"Завдяки вашим фото й відео наша армія зможе бачити переміщення ворога в реальному часі та знешкодити його. Допоможете армії — допоможете Україні", - наголосили в Мінцифри.

Нагадаємо, 10 березня СБУ повідомила, що розширила канали отримання інформації від громадян про воєнні злочини російських окупантів на території України. Окрім чат-бота у Telegram додали також гарячі телефонні лінії, електронну пошту й інші месенджери.

Кіберполіція розробила Telegram чат-бот для блокування груп і каналів дезінформації, а ДСНС запустила інформаційний чат-бот у WhatsApp.