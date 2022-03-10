На щастя, ніхто не постраждав.

Російські окупанти обстріляли 10 березня криворізький міжнародний аеропорт у Лозуватці.

Про це повідомив у своєму Facebook начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Вирви до п'яти метрів. Люди не постраждали", - повідомив Вілкул.

Він звернувся до жителів регіону відповідально ставитися до сигналу "Повітряна тривога", щоб вчасно потрапити в укриття і не постраждати від обстрілів окупантів.

Нагадаємо, російські військові замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує із Запорізькою атомною електростанцією.

9 березня окупанти вдарили по Борисполю ракетами. Одну вдалося знищили, інша ракета влучила в технічне приміщення аеропорту.