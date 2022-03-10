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Російський агресор випустив дві ракети по криворізькому міжнародному аеропорту

На щастя, ніхто не постраждав.

Російський агресор випустив дві ракети по криворізькому міжнародному аеропорту

Російські окупанти обстріляли 10 березня криворізький міжнародний аеропорт у Лозуватці.

Про це повідомив у своєму Facebook начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Вирви до п'яти метрів. Люди не постраждали", - повідомив Вілкул.

Він звернувся до жителів регіону відповідально ставитися до сигналу "Повітряна тривога", щоб вчасно потрапити в укриття і не постраждати від обстрілів окупантів.

Нагадаємо, російські військові замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує із Запорізькою атомною електростанцією.

9 березня окупанти вдарили по Борисполю ракетами. Одну вдалося знищили, інша ракета влучила в технічне приміщення аеропорту.

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