Goldman Sachs і Western Union ідуть з Росії

Другий за розмірами інвестиційний банк у світі Goldman Sachs першим з великих фінансових компаній Волл-стріт припиняє свою діяльність у Росії через її напад на Україну. Про це пише Bloomberg.

"Goldman Sachs згортає свій бізнес у Росії відповідно до нормативних і ліцензійних вимог. Ми зосереджені на підтримці наших клієнтів по всьому світу в управлінні або закритті раніше наявних зобов'язань на ринку і забезпеченні добробуту наших співробітників", - йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що частину співробітників ще раніше перевели у Дубай у відповідь на їхнє прохання.

Крім того, через війну в Україні з російського і білоруського ринку йде і міжнародна система грошових переказів Western Union. Про це повідомляє Financialpost.

“Компанія Western Union підтримує весь світ у засудженні неспровокованого та невиправданого вторгнення в Україну. Усі ми поділяємо шок, невіру та смуток навколо цієї трагедії та гуманітарної катастрофи... Ми ретельно оцінили внутрішні та зовнішні міркування, включаючи наслідки для наших шановних колег по команді, партнерів і клієнтів. Зрештою, у світлі трагічних наслідків тривалого нападу Росії на Україну ми прийшли до рішення зупинити наші операції в Росії та Білорусі”, - зазначили в компанії.

Там висловили надію на дипломатичне вирішення “проблеми”, додавши, що надають гуманітарну допомогу Україні за безплатні послуги з пересилання грошей.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що ще низка компаній - Mitsubishi Electric, Nintendo, Sony Epson, Deere - ідуть з російського ринку. А китайські виробники смартфонів змушені були вдвічі скоротити постачання своєї продукції в Росію.