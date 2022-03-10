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ДБР підозрює 38 високопосадовців і правоохоронців у державній зраді

Кримінальні провадження розпочато щодо декількох працівників поліції в Маріуполі – вони перейшли на бік ворога.

ДБР підозрює 38 високопосадовців і правоохоронців у державній зраді
Фото: РБК

Державне бюро розслідувань розслідує 38 проваджень про допомогу агресору українськими посадовцями та правоохоронцями за статтею "державна зрада". Про це йдеться в повідомленні ДБР.

Також слідчі ДБР розпочали кримінальні провадження щодо декількох працівників поліції в Маріуполі. Вони вчинили державну зраду в умовах воєнного стану та перейшли на бік ворога.

"Наголошуємо, що ДБР фіксує лише поодинокі випадки переходу правоохоронців на бік окупаційної російської влади. Переважна більшість не зраджує народ України і продовжує героїчно боронити нашу Батьківщину. Правоохоронці виявляють також представників місцевого самоврядування, які активно підтримують і пропагують російську агресію. Зокрема, одного посадовця було затримано у Краматорську. Такі дії фіксуються і на тимчасово захоплених РФ територіях", - зазначили у ДБР.

Викриття зрадників відбувається за співпраці з прокуратурою та іншими правоохоронними органами.

Нагадаємо, раніше підозру в державній зраді оголосили народному депутату від ОПЗЖ Іллі Киві, помічнику нардепа ОПЗЖ, якого упіймали на шпигунстві для ФСБ Росії, меру Південного Харківської області тощо.

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