Чекаємо на конкретний сигнал, – Зеленський про майбутнє обговорення лідерами ЄС заявки на вступ України

"Ми точно знаємо, хто – за нас, а хто вважає, що Євросоюз – це просто бухгалтерія".

Україна чекає на потужну підтримку та конкретний сигнал від обговорення лідерами Європейського Союзу заявки на приєднання від України.

Для держави дуже важлива конкретика у відносинах з лідерами світу та Європи. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у зверненні.

Він розповів, що провів розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом Франції Емманюелем Макроном і премʼєр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.

Зеленський каже, що антивоєнна коаліція скоро стане в рази сильнішою, а отже, посилиться і тиск на Росію заради миру.

"Ми реально боремось. Реально воюємо за нашу незалежність. За свободу і рівність для всіх на континенті.Тому хочемо бачити від партнерів такі рішення, які базуються на реальності, а не на деклараціях чи абстрактних міркуваннях", – зауважив він.

Президент додав, що точно знає, хто і яку позицію займає.

"Ми точно знаємо, хто – за нас, а хто вважає, що Євросоюз – це просто бухгалтерія... Прибутки-витрати і не більше. Будемо переконувати. Життя буде переконувати", – додав він.

Нагадаємо, 28 лютого, на пʼятий день повномасштабної війни Росії проти України, Володимир Зеленський підписав заявку на приєднання до Євросоюзу за спрощеною процедурою. Європарламент рекомендував надати Україні статус країни-кандидата на вступ. З таким статусом держава може жити десятиліттями. Наступною своє рішення щодо надання Україні статусу кандидата скаже Єврокомісія.

Bloomberg писало, що Німеччина, Нідерланди та низка інших країн наполягають на тому, щоб спочатку Європейська комісія висловилася щодо готовності України до процесу вступу до Євросоюзу, перш ніж ухвалювати політичне рішення стосовно надання статусу кандидата на членство.