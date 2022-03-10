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На Банковій спростували фейки про втечу команди президента і розповіли про евакуацію мирних людей

Влада намагається забезпечити евакуацію всіх, хто цього потребує, зазначив Тимошенко. 

На Банковій спростували фейки про втечу команди президента і розповіли про евакуацію мирних людей
Фото: facebook.com/victoria.strakhova

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко записав відеозвернення з вулиці Банкової в Києві та закликав українців не вірити фейкам про нібито втечу команди президента. 

“Ворог не може перемогти нас у бою, тому запускає купу фейків про те, що нібито команда президента залишила країну. Це неправда. Я звертаюся до вас з вулиці Банкової біля будівлі ОП, де зараз працюють президент і його команда”, - сказав він. 

Він також розповів, що 9 березня було евакуйовано близько 48 тис. людей з трьох напрямків: із Київської області - 3,5 тис. людей, із Сум - 43 тис. людей, з Енергодара - 1 тис. людей. За його словами, також триває евакуація десятків тисяч мирних мешканців з Харкова. 

“Усі вже в безпеці, - наголосив він. - Ми продовжуємо працювати, щоб забезпечити евакуацію всіх, хто її потребує”. 

Кирило Тимошенко зазначив, що сьогодні в кожному регіоні розгорнуто великі хаби гуманітарної допомоги, яку щодня перевозять близько тисячі фур, ще близько 1200 тонн гумдопомоги перевозить Укрзалізниця. 

“Це дійсно велика робота, цифри вражають. За 9 днів березня вже перевезено 10500 тонн. Нарощуємо темпи і обсяги, щоб допомогу отримали всі, хто її потребує”, - підкреслив заступник керівника ОП. 

 

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