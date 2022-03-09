У середу, 9 березня, спецслужби затримали депутата Полтавської облради від "ОПЗЖ", помічника нардепа Іллі Киви, президента Полтавської обласної федерації таїландського боксу та президента і головного тренера СК "Легіон" Олега Панкратьєва.

Фото: groza-news.info

Про це повідомляє закарпатське видання GroZa news .

За інформацією видання, Панкратьєв намагався покинути країну через західний кордон. Помічника Киви затримали між Хмельницьким і Львовом за підозрою у спробі повалення державної влади.

Нагадаємо, 6 березня народному депутатові Іллі Киві оголосили підозру в зазіханні на територіальну цілісність України та в державній зраді.

24 лютого народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива взяв участь у ефірі пропагандистського телеканалу "Россия-1", в якому звернувся до росіян зі словами "Україні потрібне звільнення, і ми розраховуємо на вас".

Раніше Кива відреагував на заклик президента Володимира Зеленського до депутатів Ради на тлі загрози вторгнення РФ повернутися в Україну. Кива заявив, що "це не його війна" і захищати Зеленського він не буде.