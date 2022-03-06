Венедіктова оголосила Киві підозру у державній зраді

У підозрі також йдеться про посягання на територіальну цілісність України.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова оголосила про підозру народному депутату від "Опозиційної платформи — За життя" Іллі Киві. Вона стосується посягання на територіальну цілісність України та державної зради.

Про це Венедіктова повідомила у Facebook у неділю, 6 березня.

Згідно з документом, Киву підозрюють за частиною 3 ст. 110 Кримінального кодексу — зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків, та за частиною 1 ст. 111 — державна зрада.

"Кива Ілля Володимирович, повідомляю вас про підозру. У найближчий час ми оголосимо вас у міжнародний розшук. Потім буде арешт, екстрадиція і справедливий суд. Така ваша доля, іншої не буде", — написала Венедіктова.

За словами генпрокурорки, своїми діями та висловлюваннями Кива "заподіяв колосальну шкоду державі Україна, зробивши все від себе залежне, щоб „запросити“ у наш дім російського агресора".

Нагадаємо, що 24 лютого народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива взяв участь у ефірі пропагандистського телеканалу "Россия-1", в якому звернувся до росіян зі словами "Україні потрібне звільнення, і ми розраховуємо на вас".

Раніше Кива відреагував на заклик президента Володимира Зеленського до депутатів Ради на тлі загрози вторгнення РФ повернутися в Україну. Кива заявив, що "це не його війна" і захищати Зеленського він не буде.