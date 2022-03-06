У Харкові диверсант виставив відео з табличкою "Za Русь". Місцеві його знайшли
У Харкові диверсант виставив відео з табличкою "Za Русь". Місцеві його знайшли
«Вантаж 200» з України викликає в Росії шок і паніку – Данілов
«Вантаж 200» з України викликає в Росії шок і паніку – Данілов
В Ірпені біля Києва окупанти підірвали потяг, який їхав евакуювати людей
В Ірпені біля Києва окупанти підірвали потяг, який їхав евакуювати людей
Генштаб: увесь передній край всіяний трупами та підбитою технікою загарбників
Генштаб: увесь передній край всіяний трупами та підбитою технікою загарбників
Запорізька АЕС під контролем України, однак окупанти контролюють периметр станції
Запорізька АЕС під контролем України, однак окупанти контролюють периметр станції
Джонсон оприлюднив план із шести пунктів для порятунку України
Джонсон оприлюднив план із шести пунктів для порятунку України
Два російські винищувачі збито в районі Одеси, один – під Очаковом. Відео допиту пілотів
Два російські винищувачі збито в районі Одеси, один – під Очаковом. Відео допиту пілотів
Путін погрожує Україні втратою державності
Путін погрожує Україні втратою державності
Опубліковано список російських льотчиків, які обстрілюють українські міста, - ГУР
Опубліковано список російських льотчиків, які обстрілюють українські міста, - ГУР
ГоловнаСуспільствоВійна

Венедіктова оголосила Киві підозру у державній зраді

У підозрі також йдеться про посягання на територіальну цілісність України.

Венедіктова оголосила Киві підозру у державній зраді
Нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива
Фото: скрин відео

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова оголосила про підозру народному депутату від "Опозиційної платформи — За життя" Іллі Киві. Вона стосується посягання на територіальну цілісність України та державної зради.

Про це Венедіктова повідомила у Facebook у неділю, 6 березня.

Згідно з документом, Киву підозрюють за частиною 3 ст. 110 Кримінального кодексу — зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків, та за частиною 1 ст. 111 — державна зрада.

"Кива Ілля Володимирович, повідомляю вас про підозру. У найближчий час ми оголосимо вас у міжнародний розшук. Потім буде арешт, екстрадиція і справедливий суд. Така ваша доля, іншої не буде", — написала Венедіктова.

За словами генпрокурорки, своїми діями та висловлюваннями Кива "заподіяв колосальну шкоду державі Україна, зробивши все від себе залежне, щоб „запросити“ у наш дім російського агресора".

Нагадаємо, що 24 лютого народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива взяв участь у ефірі пропагандистського телеканалу "Россия-1", в якому звернувся до росіян зі словами "Україні потрібне звільнення, і ми розраховуємо на вас".

Раніше Кива відреагував на заклик президента Володимира Зеленського до депутатів Ради на тлі загрози вторгнення РФ повернутися в Україну. Кива заявив, що "це не його війна" і захищати Зеленського він не буде.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також