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Росія зосередила сили на спробі оточити Київ, Харків, Чернігів і Миколаїв та створити сухопутний коридор з Кримом

Оборонці столиці продовжують стійко тримати визначені рубежі та вести бої з метою утримання важливих районів оборони на загрозливих напрямках.

Росія зосередила сили на спробі оточити Київ, Харків, Чернігів і Миколаїв та створити сухопутний коридор з Кримом
Вибух у Києві від російського обстрілу
Фото: EPA/UPG

Росія зосередила основні зусилля на спробі оточити Київ, Харків, Чернігів і Миколаїв, виходи до адмінкордонів Луганської та Донецької областей, а також на створенні сухопутного коридору з Кримом.

Не досягнувши мети - заволодіння столицею України за перші дні війни, - окупанти зосередили основну увагу на активних діях у південних областях. Вони прагнуть позбавити Україну виходу до Чорного та Азовського морів. Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу України станом на 12 годину 6 березня. 

"Загарбники витратили майже всі основні резерви та здійснюють підготовку до відправлення додаткових підрозділів зі складу Східного, Центрального та Західного військових округів. Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію", – зазначили в Генштабі.

На Східному напрямку триває оборонна операцію у Донецькому, Слобожанському та частково Таврійському операційних районах. Угруповання Об’єднаних сил здійснює оборонну операцію на Донецькому напрямку. 

На Слобожанському напрямку механізовані частини ЗС України здійснюють оборону міст Харків та Охтирка. На Сіверщині продовжується оборона Чернігова.

Угруповання сил і засобів оборони міста Києва продовжує стійко тримати визначені рубежі та вести бої з метою утримання важливих районів оборони на загрозливих напрямках.

"На інших напрямках проводиться стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони. Угруповання Повітряних сил ЗС України здійснює відбиття ракетно-авіаційних ударів та засобів повітряного нападу противника, зосереджує зусилля на протиповітряному прикритті важливих (критичних) об’єктів України і угруповань військ", – зазначили в Генштабі.

Там також нагадали загальні бойові втрати противника з початку операції: особового складу – понад 11000 осіб, танків – до 285; ББМ – до 985, артилерійських систем – 109, РСЗВ – 50, ППО – 21; літаків – 44, вертольотів – 48, БпЛА – 4, кораблів/катерів – 2, АТТ – 447.

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