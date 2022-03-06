По всій Київщині йде боротьба з диверсантами, найнебезпечнішими лишаються три напрямки

Загарбники продовжують накопичувати війська та техніку, обстрілюються житлові масиви та критична інфраструктура.

Найбільш небезпечними напрямками у Київській області лишаються Житомирська область, Буча-Ірпінь-Гостомель, Макаров та північ Вишгородського району.

Про це повідомив у Telegram голова Київської ОДА Олексій Кулеба.

Він повідомив, що загарбники продовжують накопичувати війська та техніку, обстрілюються житлові масиви та критична інфраструктура.

"Постійні тривоги можливого авіанальоту майже по всій області. В усіх районах Київщини йде боротьба з диверсійними групами", – додав він.

Кулеба зазначив, що місцева влада готова провести евакуацію людей та доставку гуманітарної допомоги щойно буде оголошено режим тиші. Гуманітарна допомога направляться у всі 7 районів Київщини.

Нагадаємо, сьогодні російські війська цілеспрямовано обстріляли з мінометів 122 калібру міст в Ірпені Київської області, через який мирні люди намагаються евакуюватися з міста. Серед жертв є діти.