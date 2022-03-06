Місцеві ради по всій країні звертаються до НАТО з проханням закрити небо над Україною

Місцеві ради в різних областях України звертаються до держав НАТО та інших партнерів із проханням підтримати закриття неба над державою.

Зокрема, депутати місцевих рад та жителі Херсонщини просять підтримати прохання президента Володимира Зеленського і закрити небо над Україною, повідомив у Telegram голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута.

"Вже 10 днів мирні міста знаходяться під авіа- та ракетними ударами. Ціна зволікання з закриттям неба – це тисячі загиблих та поранених дітей, жінок, літніх людей, зруйновані лікарні, школи, дитячі садки", – підкреслив він.

Хмельницька обласна війська адміністрація (ОДА) також звернулася до НАТО з аналогічним проханням. 5 березня на позачерговій сесії депутати області ухвалили заклик до глав держав та урядів, парламентів та народів держав-членів НАТО підтримати прохання Зеленського про закриття неба над Україною. Таке рішення підтримано одноголосно, усіма 44 присутніми депутатами.

"Кожен голос сьогодні має вагоме значення. І лише спільними зусиллями та діями ми зможемо зупинити ворога та переконати НАТО у важливості закриття неба над Україною. Дякую кожному, хто підтримує нас у такий важкий для країни час", – наголосив керівник ОВА Сергій Гамалій.

Голова, керівництво та депутатський корпус Чернівецької обласної ради також завернулись до лідерів США, Франції, Німеччини, Великобританії, Генерального Секретаря НАТО, а також урядів та парламентів, послів та дипломатичних корпусів усіх держав НАТО з проханням про закриття неба.

В Уманському районі Черкаської області місцеві ради також звертаються до глав держав та урядів, парламентів та народів держав-членів НАТО з проханням підтримати закриття неба над Україною.

Нагадаємо, Україна просить своїх партнерів закрити небо над собою від російських ракет та авіації з першого дня повномасштабної війни. Закриття неба означає, що небо патрулює військова авіація, повітряний простір охороняють системи ППО. Коли небо закрите, то всі військові літаки, які залітають у закриту зону, збивають.

Президент Володимир Зеленський назвав рішення саміту НАТО не закривати небо на Україною "самогіпнозом" і хибним наративом Альянсу.

"Знаючи, що нові удари та жертви неминучі, НАТО свідомо ухвалило рішення не закривати небо над Україною. Ми вважаємо, що країни НАТО самі створили наратив, що начебто закриття неба над Україною спровокує пряму агресію Росії проти НАТО. Це самогіпноз. Тих, хто слабкий. Невпевнений. Внутрішньо. Хоча може володіти зброєю в рази сильнішою, ніж є в нас. Ви повинні були думати про людей. Про людяність. А про що ви думали на тому саміті?" – сказав Зеленський.