Опубліковано список російських льотчиків, які обстрілюють українські міста, - ГУР
Опубліковано список російських льотчиків, які обстрілюють українські міста, - ГУР
На околицях Чернігова військові збили російський штурмовик. Обох пілотів знайшли (оновлено)
На околицях Чернігова військові збили російський штурмовик. Обох пілотів знайшли (оновлено)
У Харкові диверсант виставив відео з табличкою "Za Русь". Місцеві його знайшли
У Харкові диверсант виставив відео з табличкою "Za Русь". Місцеві його знайшли
Джонсон оприлюднив план із шести пунктів для порятунку України
Джонсон оприлюднив план із шести пунктів для порятунку України
Два російські винищувачі збито в районі Одеси, один – під Очаковом. Відео допиту пілотів
Два російські винищувачі збито в районі Одеси, один – під Очаковом. Відео допиту пілотів
В Ірпені біля Києва окупанти підірвали потяг, який їхав евакуювати людей
В Ірпені біля Києва окупанти підірвали потяг, який їхав евакуювати людей
Путін погрожує Україні втратою державності
Путін погрожує Україні втратою державності
«Вантаж 200» з України викликає в Росії шок і паніку – Данілов
«Вантаж 200» з України викликає в Росії шок і паніку – Данілов
Запорізька АЕС під контролем України, однак окупанти контролюють периметр станції
Запорізька АЕС під контролем України, однак окупанти контролюють периметр станції
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗСУ під Миколаєвом розгромили окупантів, більшість з яких у 2014 році зрадили Україну у Криму

Крім того, СБУ захопила документи окупантів.

ЗСУ під Миколаєвом розгромили окупантів, більшість з яких у 2014 році зрадили Україну у Криму
Фото: соцмережі

Українські військові під Миколаєвом розбили батальйонно-тактичну групу росіян. У цій групі було багато вихідців з Криму, які зрадили Україну і прийняли російську присягу.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Під Миколаєвом українські силовики розгромили батальйонно-тактичну групу окупантів. Більшість її особового складу – колишні українські військові, які у 2014 році зрадили нашу державу і перейшли на бік РФ у Криму. Відтоді СБУ поіменно визначила кожного зрадника і чекала нагоди, щоб покарати їх, оскільки вони переховувалися на тимчасово окупованій території. Тепер Путін допоміг СБУ притягнути винних до відповідальності – сам відправив зрадників на вірну смерть в Україну", – йдеться в повідомленні.

Крім того, СБУ захопила документи військових РФ. Серед них – таблиця позивних, номери мобільних телефонів, флешносії, sim-картки та особисті документи російських загарбників.

Нагадаємо, що на в’їзді до Миколаєва в суботу, 5 березня, Нацгвардія і ЗСУ знищили бронеавтомобіль окупантів і взяли в полон чотирьох розвідників РФ. Ніч на 5 березня в Миколаївській області минула загалом спокійно, зазначили в ОДА.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також