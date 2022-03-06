ЗСУ під Миколаєвом розгромили окупантів, більшість з яких у 2014 році зрадили Україну у Криму

Українські військові під Миколаєвом розбили батальйонно-тактичну групу росіян. У цій групі було багато вихідців з Криму, які зрадили Україну і прийняли російську присягу.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Під Миколаєвом українські силовики розгромили батальйонно-тактичну групу окупантів. Більшість її особового складу – колишні українські військові, які у 2014 році зрадили нашу державу і перейшли на бік РФ у Криму. Відтоді СБУ поіменно визначила кожного зрадника і чекала нагоди, щоб покарати їх, оскільки вони переховувалися на тимчасово окупованій території. Тепер Путін допоміг СБУ притягнути винних до відповідальності – сам відправив зрадників на вірну смерть в Україну", – йдеться в повідомленні.

Крім того, СБУ захопила документи військових РФ. Серед них – таблиця позивних, номери мобільних телефонів, флешносії, sim-картки та особисті документи російських загарбників.

Нагадаємо, що на в’їзді до Миколаєва в суботу, 5 березня, Нацгвардія і ЗСУ знищили бронеавтомобіль окупантів і взяли в полон чотирьох розвідників РФ. Ніч на 5 березня в Миколаївській області минула загалом спокійно, зазначили в ОДА.