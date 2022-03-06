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Окупанти вже програли наземну битву за Харків, - керівник ОДА

Протягом минулої доби обстріли Харкова не припинялися.

Окупанти вже програли наземну битву за Харків, - керівник ОДА
Фото: ДСНС

Російські війська продовжують люто обстрілювати Харків через те, що не в змозі досягти своїх цілей на землі.

Про це заявив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає 24 канал.

Він зауважив, що російські окупанти фактично вже програли свою наземну битву.

"У них не залишилося великих штурмових військ, щоб чинити серйозний опір нашим військовим. У нас оборона Харкова дуже потужна і всі намагання противника колонами зайти в місто завершуються тим, що їх ущент знищують", – підкреслив Синєгубов.

Протягом минулої доби обстріли Харкова не припинялися. Ворог застосовував авіацію та артилерію. Унаслідок підступних дій ворога постраждали такі райони: Олексіївка; Нова Баварія; Холодна гора; Ботанічний сад.

"Дуже багато техніки ворога було знищено на підходах до Харкова", – сказав Синєгубов.

Нагадаємо, унаслідок артилерійського обстрілу російськими військами на Харківщині загинули 194 людини. Внаслідок авіаударів у Харкові було пошкоджено близько десяти багатоповерхівок

Як повідомили 6 березня у ДСНС, найбільш масштабних руйнувань за минулу добу зазнали об’єкти цивільної інфраструктури в Чернігові, Харкові, Бучанському районі Київської області та Коростенському районі Житомирської області.

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