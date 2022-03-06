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Окупанти на Сумщині зробили живий щит із заручників для охорони зенітної системи С-300

В ОВА працюють над організацією зелених коридорів для евакуації.

Окупанти на Сумщині зробили живий щит із заручників для охорони зенітної системи С-300
ЗРК С-300
Фото: http://topwar.ru

В одному селі Тростянецької громади (Сумська область), яке зайняли російські окупанти, по центральній вулиці та на прилеглих до неї майже біля кожного двору стоять російські танки.

Про це в Telegram повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Російська армія створила живий щит із жителів села, за нашою інформацією, зроблений для охорони розгорнутої системи С-300", - йдеться в повідомленні.

За словами Живицького, у ОВА постійно працюють над організацією зелених коридорів для евакуації мирного населення з усього району.

Зазначимо, що зенітно-ракетна система С-300, у залежності від конкретного типу установки і ракет-перехоплювачів, може працювати на відстанях 150, 200, 300 кілометрів. Призначена для безпосереднього прикриття військ, що перебувають поблизу супротивника, у першу чергу від балістичних ракет і літаків, а також різних інших цілей.

Також Живицький зазначив, що російська авіація продовжує бомбардувати інфраструктурні та критично важливі об’єкти Охтирки. 

Нагадаємо, що 4 березня в Охтирці на Сумщині рятувальники витягнули з-під завалів ТЕЦ жінку і передали медикам. Охтирську ТЕЦ було знищено в результаті авіабомбардування російськими винищувачами. 

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