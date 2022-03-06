Пошкоджено десятки приватних будинків, деякі з них знищено вщент.

Уночі 6 березня ворог здійснив кількох авіаударів по житлових забудовах у містах Коростені та Овручі на Житомирщині. Унаслідок обстрілів зруйновано кілька десятків приватних будинків. Є потерпілі.

"Упродовж ночі з 5 на 6 березня тривали повітряні тривоги на території Житомирщини. Ворожі обстріли припали на будинки мирних жителів у м. Коростені. Декілька осель зруйновані вщент, ще низка мають пошкодження стін, дахів, вікон тощо. Серед цивільного населення є потерпілі", – повідомили в обласній поліції.

Фото: ДСНС Наслідки ракетного удару по Коростеню

Фото: ДСНС Наслідки ракетного удару по Коростеню

Фото: ДСНС Наслідки ракетного удару по Коростеню

Фото: ДСНС Наслідки ракетного удару по Коростеню

За даними ДСНС, унаслідок ракетного удару по приватному сектору Коростеня одна людина загинула, двох травмовано. Зруйновано 10 приватних житлових будинків, один будинок загорівся.

Співробітники ДСНС урятували 5 дітей, які були в підвалі.

Також уночі 6 березня через обстріли стався вибух у житловому масиві приватного сектору в Овручі. Попередньо, обійшлося без потерпілих, інформують у поліції.

За даними ДСНС, унаслідок ракетного удару по приватному сектору в Овручі на Житомирщині зруйновано 15 приватних житлових будинків, з них 5 повністю. Попередньо жертв і постраждалих немає.

Фото: ДСНС Наслідки обстрілів в Овручі

Фото: ДСНС Наслідки обстрілів в Овручі

Фото: ДСНС Наслідки обстрілів в Овручі

Фото: ДСНС Наслідки обстрілів в Овручі

Нині тривають розбори завалів, відновлення комунікацій. На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи місцевих відділків поліції. Вони документують наслідки воєнних злочинів ворога та надають необхідну допомогу людям.

Окрім того, посилені патрулі працюють для запобігання будь-яким проявам крадіжок з осель, тимчасово залишених жителями області через небезпеку.