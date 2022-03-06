Уночі 6 березня ворог здійснив кількох авіаударів по житлових забудовах у містах Коростені та Овручі на Житомирщині. Унаслідок обстрілів зруйновано кілька десятків приватних будинків. Є потерпілі.
"Упродовж ночі з 5 на 6 березня тривали повітряні тривоги на території Житомирщини. Ворожі обстріли припали на будинки мирних жителів у м. Коростені. Декілька осель зруйновані вщент, ще низка мають пошкодження стін, дахів, вікон тощо. Серед цивільного населення є потерпілі", – повідомили в обласній поліції.
За даними ДСНС, унаслідок ракетного удару по приватному сектору Коростеня одна людина загинула, двох травмовано. Зруйновано 10 приватних житлових будинків, один будинок загорівся.
Співробітники ДСНС урятували 5 дітей, які були в підвалі.
Також уночі 6 березня через обстріли стався вибух у житловому масиві приватного сектору в Овручі. Попередньо, обійшлося без потерпілих, інформують у поліції.
За даними ДСНС, унаслідок ракетного удару по приватному сектору в Овручі на Житомирщині зруйновано 15 приватних житлових будинків, з них 5 повністю. Попередньо жертв і постраждалих немає.
Нині тривають розбори завалів, відновлення комунікацій. На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи місцевих відділків поліції. Вони документують наслідки воєнних злочинів ворога та надають необхідну допомогу людям.
Окрім того, посилені патрулі працюють для запобігання будь-яким проявам крадіжок з осель, тимчасово залишених жителями області через небезпеку.