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Нові станції StarLink прибудуть в Україну наступного тижня

Нові термінали обслуговуватимуть зруйновані міста України.

Нові станції StarLink прибудуть в Україну наступного тижня

Наступна партія станцій супутникового інтернету StarLink прибуде в Україну наступного тижня. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Twitter.

"Поговорив з Ілоном Маском. Вдячний йому за підтримку України словами та вчинками. Наступного тижня отримаємо чергову партію систем Starlink для зруйнованих міст. Обговорили можливі космічні проекти. Але про це – вже після завершення війни," - написав Зеленський.

Нагадаємо, тиждень тому Україна отримала першу партію терміналів StarLink.

Starlink – це мережа супутників. Ці супутники на орбіті взаємодіють між собою на частоті понад 10 тисяч ГГц завдяки лазерному променю. Із наземними станціями та терміналами користувачів зв'язок забезпечується Ка-антенами через радіодіапазони із частотою 12 ГГц. Швидкість такого інтернету – до 1Гбіт/с для кожного абонента, а користуватися ним можна у будь-якій точці Землі.

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