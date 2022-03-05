На Херсонщині, недалеко від адмінкордону з Кримом, триває український мітинг

Марш у День кримськотарарського прапору в Києві

У Новоолексіївці Херсонської області проходить український мітинг. Про це повідомляють місцеві мешканці, також це підтверджує журналістка Альона Савчук.

Новоолексіївка розташована недалеко від КПП "Чонгар", на адмінкордоні з Кримом. Люди вийшли на мітинг з українськими та кримськотатарськими прапорами. Вони скандують "Рускій корабль, іди нах*й!" та вмикають український гімн.

Нагадаємо, що на півночі Криму російські військові розгорнули мобільні госпіталі та крематорії для солдатів. У Джанкої, Сімферополі та Феодосії лікарні припиняють приймати хворих і перемикаються на приймання поранених російських солдатів. Також по всій території триває мобілізація, а строковиків примушують підписувати контакти для служби в російській армії.

Центр прав людини ZMINA звернувся до громадян – мешканців окупованих Росією територій і пояснив, що робити, якщо російські військові намагатимуться "мобілізувати" їх на війну проти України.

Правозахисники закликають саботувати службу у військах агресора:

Особисто уникайте отримання повісток і дзвінків з окупаційних “військкоматів”;

Змініть номер телефону або тимчасово припиніть його використання;

Тимчасово змініть місце проживання та не повідомляйте про нього будь-яким способом;

Якщо з вами все ж таки вийшли на зв’язок, не відмовляйтеся прямо від виконання “військового обов’язку”, а обґрунтуйте причини, чому ви не можете служити. Список причин тут.

Якщо окупанти все ж таки вас "мобілізували":