На Херсонщині, недалеко від адмінкордону з Кримом, триває український мітинг

У Новоолексіївці Херсонської області проходить український мітинг. Про це повідомляють місцеві мешканці, також це підтверджує журналістка Альона Савчук.
Новоолексіївка розташована недалеко від КПП "Чонгар", на адмінкордоні з Кримом. Люди вийшли на мітинг з українськими та кримськотатарськими прапорами. Вони скандують "Рускій корабль, іди нах*й!" та вмикають український гімн.
Нагадаємо, що на півночі Криму російські військові розгорнули мобільні госпіталі та крематорії для солдатів. У Джанкої, Сімферополі та Феодосії лікарні припиняють приймати хворих і перемикаються на приймання поранених російських солдатів. Також по всій території триває мобілізація, а строковиків примушують підписувати контакти для служби в російській армії.
Центр прав людини ZMINA звернувся до громадян – мешканців окупованих Росією територій і пояснив, що робити, якщо російські військові намагатимуться "мобілізувати" їх на війну проти України.
Правозахисники закликають саботувати службу у військах агресора:
- Особисто уникайте отримання повісток і дзвінків з окупаційних “військкоматів”;
- Змініть номер телефону або тимчасово припиніть його використання;
- Тимчасово змініть місце проживання та не повідомляйте про нього будь-яким способом;
- Якщо з вами все ж таки вийшли на зв’язок, не відмовляйтеся прямо від виконання “військового обов’язку”, а обґрунтуйте причини, чому ви не можете служити. Список причин тут.
Якщо окупанти все ж таки вас "мобілізували":
- Щойно ви потрапите на підконтрольну територію України (зіштовхнетеся з українською армією), за першої ж нагоди здавайтеся в полон і повідомляйте, що ви - громадянин України з території Криму, Донецької та Луганської областей (навіть якщо у вас при собі немає документів, які це підтверджують, ми встановимо це). Тоді ви залишитеся для України лише жертвами військового злочину та зможете пізніше безпечно повернутися додому живим.
- Не виконуйте незаконних наказів, не стріляйте в мирне населення та цивільні об’єкти. Якщо ви це зробите, такі дії будуть кваліфіковані як злочини без термінів давності і рано чи пізно вам доведеться відповісти перед судом.