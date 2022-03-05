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​Військові організували евакуацію 150 вихованців дитбудинків Харкова

Також із міста допомогали виїхати жінкам із дітьми.

​Військові організували евакуацію 150 вихованців дитбудинків Харкова
Харків після обстрілу росіянами
Фото: ДСНС

За сприяння підрозділу ветеранів морської піхоти Збройних сил України, які у цей час у складі Територіальної оборони  захищають країну від російських окупантів, а також Національна поліція, організували евакуацію 150 дітей із дитячих будинків Харкова.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Наразі організовуємо операцію з евакуації дітей. Хочемо всі дитячі будинки з Харкова вивезти... І спробуємо взяти якомога більше жінок та дітей, які не можуть виїхати самостійно", - розповів один із організаторів евакуації. 

Нагадаємо, війська Російської Федерації кілька днів обстрілюю мирні квартали Харкова. Сьогодні внаслідок авіаударів у місті було пошкоджено близько десяти багатоповерхівок. Упродовж кількох останніх днів російська армія обстрілювала Харків із артилерії, систем залпового вогню та ракет. 

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