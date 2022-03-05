​Зеленський закликав жителів ОРДЛО долучатися до боротьби проти російських окупантів

"Українці! В усіх наших містах. Куди зайшов ворог. Відчуйте це. Переходьте у наступ!"

Президент Володимир Зеленський закликав громадян чинити спротив російським окупантам у всіх містах України.

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

"Українці! В усіх наших містах. Куди зайшов ворог. Відчуйте це. Переходьте у наступ! Потрібно йти на вулицю! Потрібно боротись Кожного разу, коли є можливість. Як у Херсоні. Як у Бердянську. Як у Мелітополі. Як у Конотопі... Треба виходити і гнати це зло з наших міст. Щоб не зробили нові "днр" і "лнр", в яких нормальне життя просто неможливе. Тільки рабство. Тільки на колінах", - сказав Зеленський.

Він звернувся до жителів окупованих Росією територій Донбасу. Президент говорив російською:

"Донбасс! Вспомни, как о тебе говорили: "Донбасс никто не ставил на колени! И никому поставить не дано!". Эти слова в Донецке и Луганске знает каждый. Их часто повторяли... Раньше. А что сейчас?

Донбасс, сейчас самое время! Мы обращаемся ко всем людям на временно оккупированной территории. Ко всем, кто нас слышит. Кому не стёрли память пропагандой. Кому не закрыли глаза страхом. Кому не изуродовали душу цинизмом. Боритесь за свои права! За свою свободу. Вместе с Херсоном. Вместе с Бердянском. Вместе с Киевом и всеми другими украинскими городами, которые ценят жизнь, а не боятся всего.

Я знаю, что многие из вас поверили, что Украина вас якобы ненавидит. Якобы будет нападать. Якобы будет уничтожать. Лжецы на российском телевидении говорят об этом каждый день. Это их работа. Врать каждый день. Но это не должно быть вашей судьбой.

Просто сравните – Донецк после 8 лет войны и Харьков после 8 дней войны. Вам говорили, что это мы уничтожаем города. Посмотрите на Харьков. На Чернигов. На пятисот-килограммовые бомбы, которые сбрасывали на дома украинцев. На Бородянку. На разбитые школы. На взорванные детские садики. На разбитый харьковский Успенский собор. На то, что сделала Россия. Она же сделала это на ваших глазах.

Защищайтесь! Иначе она заберёт и ваши жизни. Ваши дома.

Украина в своих не стреляет. Мы не взрываем жилые дома. И все на Донбассе для нас всегда были и будут нашими людьми. Нашими гражданами. У Донецьку. Луганську. Херсоні. Бердянську. Мелитополі. Конотопі. В усіх наших містах.В усіх містах нашої держави. В Україні. Слава Україні!".

Нагадаємо, сьогодні мешканці українських міст, у які проривається російська армія, вийшли на вулиці, щоб вигнати окупантів. Так, у центрі Херсона мирні мешканці організували мітинг, під час якого загарбники почали стріляти вгору, щоб залякати людей.

На акцію проти російських окупантів також вийшли мешканці Білокуракиного, що на Луганщині.

Раніше в окупованому росіянами Бердянську мешканці вийшли на мітинг за Україну. Перед озброєними військовими, ворожими танками та іншою військовою технікою люди кричали "Смерть ворогам!", "Путін х...йло!", "Русский корабль, иди нах...й" і співали гімн України.