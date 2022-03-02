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СБУ, фонд “Повернись живим” і волонтери створили спільний сервіс, що збиратиме дані про окупантів

Ви передаєте інформацію – військові обробляють отримані дані.

СБУ, фонд “Повернись живим” і волонтери створили спільний сервіс, що збиратиме дані про окупантів
Фото: ТЕХНО bigmir)net

СБУ, фонд “Повернись живим” і волонтери створили ще один спільний сервіс для збору даних про пересування окупантів.

Перейти на ресурс можна за цим посиланням – findokupant.com.

“На сайті варто обрати зручну для вас платформу: Telegram, Viber чи Google-форму. Далі в ній коротко відповідайте на запитання бота про вид техніки, який ви побачили, час і місце її виявлення, а також знаки розпізнавання, нанесені на ній”, – йдеться в повідомленні спецслужби.

Ви передаєте інформацію – військові обробляють отримані дані, а потім непрохані “гості” з РФ отримують полум’яний привіт від ЗСУ.

“Прохання поширити це повідомлення з офіційних сторінок СБУ своїм друзям і близьким! Нагадаємо, що також працює наш чат-бот https://t.me/stop_russian_war_bot”, – додали в СБУ.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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