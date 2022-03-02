Демарш Лаврову: дипломати ЄС і країн-союзників покинули зал під час виступу глави МЗС РФ у Женеві
Демарш Лаврову: дипломати ЄС і країн-союзників покинули зал під час виступу глави МЗС РФ у Женеві
Під час обстрілу Житомира загинуло чотири особи, в тому числі дитина (оновлено)
Під час обстрілу Житомира загинуло чотири особи, в тому числі дитина (оновлено)
На Чернігівщину зайшли білоруські війська, всі виїзди з обласного центру заміновані
На Чернігівщину зайшли білоруські війська, всі виїзди з обласного центру заміновані
"Вони прийшли голодні і немиті", - мешканці Бердянська про російських окупантів
"Вони прийшли голодні і немиті", - мешканці Бердянська про російських окупантів
На Житомирщині захисники взяли в полон "вагнерівця", – Геращенко
На Житомирщині захисники взяли в полон "вагнерівця", – Геращенко
Цієї ночі росіяни намагалися захопити Херсон, - місцеві мешканці
Цієї ночі росіяни намагалися захопити Херсон, - місцеві мешканці
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
ЗСУ нанесли удар "Точкою-У" по летовищу Бердянська, де окупанти зосередили війська
ЗСУ нанесли удар "Точкою-У" по летовищу Бердянська, де окупанти зосередили війська
Медведєв пригрозив Франції справжньою війною у відповідь на економічну
Медведєв пригрозив Франції справжньою війною у відповідь на економічну
ГоловнаСуспільствоВійна

Оператор був готовий до теракту на телевежі в Києві, – Державна служба спецзвʼязку

Концерн заздалегідь забезпечив доставку сигналу до регіональних мереж через європейські супутникові станції. 

Оператор був готовий до теракту на телевежі в Києві, – Державна служба спецзвʼязку
Фото: ДСНС

Концерн радіомовлення, радіозвʼязку та телебачення був готовий до терактів на телевізійній вежі Києва, тому заздалегідь забезпечив доставку сигналу до регіональних мереж через європейські супутникові станції, які поза доступом ракет російських агресорів.

Ушкоджень від вчорашнього ворожого обстрілу в Києві було завдано телевізійній вежі та приміщенню апаратних. Про це йдеться в повідомленні на сторінці Держаної служби спеціального звʼязку та захисту інформації України у Facebook.

"Зараз населення має повноцінний доступ до програм українського телебачення та радіо. Мовлення ведеться через супутникові платформи, на яких знято кодування, через ефірне мовлення, кабельні мережі та інтернет", – зазначили в Держспецзв'язку.

Нагадаємо, близько 17:45 1 березня ворожі російські війська атакували столичну телевежу. Від обстрілу загинули пʼятеро людей, ще пʼятеро отримали поранення.

Частина каналів припинила трансляцію, але оперативно відновила. Як заявив голова ОП Андрій Єрмак, Росія також здійснила ракетну атаку на територію, на якій розташований меморіальний комплекс "Бабин Яр".

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також