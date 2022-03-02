Оператор був готовий до теракту на телевежі в Києві, – Державна служба спецзвʼязку

Концерн радіомовлення, радіозвʼязку та телебачення був готовий до терактів на телевізійній вежі Києва, тому заздалегідь забезпечив доставку сигналу до регіональних мереж через європейські супутникові станції, які поза доступом ракет російських агресорів.

Ушкоджень від вчорашнього ворожого обстрілу в Києві було завдано телевізійній вежі та приміщенню апаратних. Про це йдеться в повідомленні на сторінці Держаної служби спеціального звʼязку та захисту інформації України у Facebook.

"Зараз населення має повноцінний доступ до програм українського телебачення та радіо. Мовлення ведеться через супутникові платформи, на яких знято кодування, через ефірне мовлення, кабельні мережі та інтернет", – зазначили в Держспецзв'язку.

Нагадаємо, близько 17:45 1 березня ворожі російські війська атакували столичну телевежу. Від обстрілу загинули пʼятеро людей, ще пʼятеро отримали поранення.

Частина каналів припинила трансляцію, але оперативно відновила. Як заявив голова ОП Андрій Єрмак, Росія також здійснила ракетну атаку на територію, на якій розташований меморіальний комплекс "Бабин Яр".