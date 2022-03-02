Водіїв, які здійснюють критично важливі перевезення, пропускатимуть через кордон попри обмеження

Йдеться, зокрема, про перевізників, що здійснюють транспортування зброї та обладнання для потреб ЗСУ.

Водії, які здійснюють критично важливі перевезення, не підпадають під обмеження при перетині кордону.

Відповідна домовленість була досягнена Міністерством інфраструктури з Державною прикордонною службою України, повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

“Йдеться про перевізників, що здійснюють транспортування зброї та обладнання для потреб ЗСУ, а також гуманітарної допомоги та медикаментів для українців”, – йдеться у повідомленні.

Водіїв пропускатимуть через державний кордон, попри заборону його перетину для військовозобов'язаних.

Нагадаємо, гуманітарна або технічна допомога надходитиме без зволікань і застосування заходів митного контролю – на підставі спрощеної декларації.