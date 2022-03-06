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ЗСУ вдаються до маневреної оборони замість утримування лінії фронту, - Тарас Чмут

Така тактика має на меті нанесення точкових ударів для виснаження ворога, його деморалізації та захоплення техніки.

ЗСУ вдаються до маневреної оборони замість утримування лінії фронту, - Тарас Чмут

Очільник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут сказав, що Збройні Сили вдаються до маневреної оборони замість утримування лінії фронту. Про це повідомляє УП.

"Збройні сили Росії – другі або треті за потенціалом в світі, з величезною кількістю техніки, озброєнь і людей. Збройні сили України, якщо б намагалися тримати рубежі оборони по лінії кордону, були б розбиті, оточені і знищені. ЗСУ застосували інший підхід – маневрена оборона: вони вступають в бій; відступають, затягують противника в глибину; противник зупиняється, тому що зупиняється його логістика, боєприпаси; ми переходимо в контрнаступ, розбиваючи його колони, наносячи вогневе ураження артилерією, авіацією, Байрактарами там, де він цього не очікує і там, де він не може оперативно перекрити себе повітряною обороною. Я думаю, всі бачили колони покинутої російської техніки. Це наслідок подібної тактики застосування Збройних сил", - пояснив Чмут.

Чмут також сказав, що підрозділи ЗСУ наочно продемонстрували цю тактику на Сумщині, де один із батальйонів 93-ї бригади вийшов на лінію кордону з РФ. Спочатку вони відступили, а потім преейшли в контрнаступ і швидкими рейдами вибили ворога.

Така тактика має на меті не утримання позицій, а нанесення точкових ударів для виснаження ворога, його деморалізації та захоплення техніки, щоби потім здійснювати ефективний контрнаступ.

Нагадаємо, збройні сили України під Миколаєвом знищили 70 окупантів. Ще 300 поранені.

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