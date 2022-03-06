ЗСУ вдаються до маневреної оборони замість утримування лінії фронту, - Тарас Чмут

Така тактика має на меті нанесення точкових ударів для виснаження ворога, його деморалізації та захоплення техніки.

Очільник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут сказав, що Збройні Сили вдаються до маневреної оборони замість утримування лінії фронту. Про це повідомляє УП.

"Збройні сили Росії – другі або треті за потенціалом в світі, з величезною кількістю техніки, озброєнь і людей. Збройні сили України, якщо б намагалися тримати рубежі оборони по лінії кордону, були б розбиті, оточені і знищені. ЗСУ застосували інший підхід – маневрена оборона: вони вступають в бій; відступають, затягують противника в глибину; противник зупиняється, тому що зупиняється його логістика, боєприпаси; ми переходимо в контрнаступ, розбиваючи його колони, наносячи вогневе ураження артилерією, авіацією, Байрактарами там, де він цього не очікує і там, де він не може оперативно перекрити себе повітряною обороною. Я думаю, всі бачили колони покинутої російської техніки. Це наслідок подібної тактики застосування Збройних сил", - пояснив Чмут.

Чмут також сказав, що підрозділи ЗСУ наочно продемонстрували цю тактику на Сумщині, де один із батальйонів 93-ї бригади вийшов на лінію кордону з РФ. Спочатку вони відступили, а потім преейшли в контрнаступ і швидкими рейдами вибили ворога.

Така тактика має на меті не утримання позицій, а нанесення точкових ударів для виснаження ворога, його деморалізації та захоплення техніки, щоби потім здійснювати ефективний контрнаступ.

Нагадаємо, збройні сили України під Миколаєвом знищили 70 окупантів. Ще 300 поранені.