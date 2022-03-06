Російські військові обстріляли Білу Церкву
Російські військові обстріляли Білу Церкву
На околицях Чернігова військові збили російський штурмовик. Обох пілотів знайшли (оновлено)
На околицях Чернігова військові збили російський штурмовик. Обох пілотів знайшли (оновлено)
Опубліковано список російських льотчиків, які обстрілюють українські міста, - ГУР
Опубліковано список російських льотчиків, які обстрілюють українські міста, - ГУР
«Вантаж 200» з України викликає в Росії шок і паніку – Данілов
«Вантаж 200» з України викликає в Росії шок і паніку – Данілов
Два російські винищувачі збито в районі Одеси, один – під Очаковом. Відео допиту пілотів
Два російські винищувачі збито в районі Одеси, один – під Очаковом. Відео допиту пілотів
Путін погрожує Україні втратою державності
Путін погрожує Україні втратою державності
З'явилося ще одне відео допиту російського пілота, якого збили над Черніговом
З'явилося ще одне відео допиту російського пілота, якого збили над Черніговом
Запорізька АЕС під контролем України, однак окупанти контролюють периметр станції
Запорізька АЕС під контролем України, однак окупанти контролюють периметр станції
В Ірпені біля Києва окупанти підірвали потяг, який їхав евакуювати людей
В Ірпені біля Києва окупанти підірвали потяг, який їхав евакуювати людей
ГоловнаСуспільствоВійна

У Маріуполі тисячі поранених мирних жителів, - мер

Шостий день не припиняються авіаудари.

У Маріуполі тисячі поранених мирних жителів, - мер
Фото: Pravda Gerashchenko

Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів в інтерв'ю, що в місті поранено тисячі мирних жителів.

За словами Бойченка, якщо в перші п'ять днів війни в Маріуполі поранені і вбиті «вимірювалася десятками і одиницями», на восьмий день – сотнями, «то зараз вже, на жаль, тисячами». Що стосується вбитих, то підрахувати їхню кількість поки що неможливо через постійні авіаудари.

«Убитих підрахувати, на жаль, дуже складно. Не хотілося б, знаєте, говорити про таку страшну війну і такі страшні цифри, але вони дійсно жахають... Чому неможливо підрахувати? Шостий день не припиняються авіаудари, не припиняється артобстріл. Навіть немає можливості вийти і подивитися на тих людей, які тобі дорогі. Наприклад, я посилав наших працівників ДСНС, щоб вони перевірили, як там моя бабуся, як там моя мама, як там мій брат із сім'єю, які сидять у підвалі десяту добу», – говорить Бойченко.

Він зазначив, що оскільки росіянам не вдалося за п'ять днів узяти місто штурмом, "нас почали засипати авіабомбами", "градами", бити з гаубиць по мирних житлових кварталах".

Нагадаємо, росіяни обіцяли відкрити гуманітарний коридор для мешканців Маріуполя, але не припинили обстрілів і авіабомбардувань. Містяни сидять у підвалах, у них закінчуються їжа та ліки, мобільний зв'язок переважно не працює.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також