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До Маріуполя відправили гуманітарну допомогу

У вантажі, зокрема, дитяче харчування.

До Маріуполя відправили гуманітарну допомогу
Фото: Pravda Gerashchenko

В Маріуполь направлено гуманітарну допомогу - продукти харчування, теплі речі, ліки.

Про це повідомив у Telegram заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"В Маріуполь направлено гуманітарну допомогу - продукти харчування, зокрема дитячого, теплі речі, ковдри, ліки, засоби гігієни", - написав Тимошенко. 

За його словами, гуманітарна допомога доставлятиметься по маршруту евакуації з Маріуполя.

У Маріуполі вже кілька днів немає мобільного звʼязку, опалення, води та світла. 

Нагадаємо, що 5 березня, з 9:00 до 16:00 у Маріуполі встановлено режим тиші для евакуації мирного населення. Евакуація мала початися об 11.00.

Як заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, російська армія, користуючись "режимом тиші" в Донецькій області просувається вперед.

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