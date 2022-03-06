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"В усіх куточках земної кулі люди та уряди стверджують, що вони з Україною", – Блінкен

Держсекретар США опублікував відео на підтримку України.

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен опублікував відео про те, як в усьому світі підтримують Україну та закликають Росію припинити війну.

"В усіх куточках земної кулі, в тому числі і в самій Росії, люди закликають припинити жорстокий напад Росії на Україну. Синьо-жовтий прапор України розвіюється по всьому світу, оскільки люди та уряди стверджують, що вони з Україною", – написав Блінкен у твіттері.

Раніше в інтерв'ю ВВС держсекретар США заявив, що війна пішла не за планом Путіна. Наразі невідомо, скільки вона триватиме, але Блікен упевнений, що Україна здатна перемогти.

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