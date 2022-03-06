Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен опублікував відео про те, як в усьому світі підтримують Україну та закликають Росію припинити війну.

"В усіх куточках земної кулі, в тому числі і в самій Росії, люди закликають припинити жорстокий напад Росії на Україну. Синьо-жовтий прапор України розвіюється по всьому світу, оскільки люди та уряди стверджують, що вони з Україною", – написав Блінкен у твіттері.

In all corners of the globe, including in Russia itself, people are calling for the end of Russia’s brutal attack on Ukraine. The blue and yellow of the Ukrainian flag is being flown around the world as people and governments assert they are #UnitedWithUkraine. pic.twitter.com/QT8Wm04zja — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 6, 2022

Раніше в інтерв'ю ВВС держсекретар США заявив, що війна пішла не за планом Путіна. Наразі невідомо, скільки вона триватиме, але Блікен упевнений, що Україна здатна перемогти.