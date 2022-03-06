У Дніпропетровській області поліція за вчора затримала 11 підозрюваних у диверсіях осіб

На Дніпропетровщині поліція за минулу добу затримала 11 людей, підозрюваних у диверсійній діяльності.

Їх доставили до відділків поліції та Служби безпеки України, повідомили на сторінці МВС у Facebook.

"Зокрема, у м. Дніпро по пр. Олександра Поля затримано чоловіка, який фотографував службовий автомобіль правоохоронців. Під час перевірки у його мобільному телефоні виявлено діалог у вайбері з особою під аватаркою ФСБ і дзвінки з прихованих номерів. У іншого затриманого вилучили блокноти із записами про атомні електростанції, мости, а також російські сім-картки", – повідомили правоохоронці.

Троє затриманих у Дніпрі та Павлограді були озброєні автоматом Калашникова, гранатою Ф-1 та гвинтівкою Мосіна.

Крім того, правоохоронці затримали чотирьох мародерів. Двох – у Кривому Розі. При собі вони мали пристрої для відмикання дверей і магнітні ключі.

Ще двох затримали у Новомосковську – вони пошкодили замки в гаражі та викрали два мопеди.

"Закликаємо мешканців неухильно дотримуватися комендантської години, правил переїзду блокпостів, не фотографувати нашу техніку та стратегічні об’єкти", – звернулися в МВС.

Нагадаємо, влада кількох міст, зокрема й Києва, попередила, що мародерів в умовах воєнного стану можуть знищувати на місці.