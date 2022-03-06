Нам потрібна підтримка, аби вистояти і вижити! - заява міськради Бучі

Бучанська міськрада звернулася до керівництва Київської ОДА та Міністерства оборони із закликом врятувати жителів громади.

Про це повідомляє пресслужба міської ради Бучі, що розташована біля Києва.

"Ворог нещадно продовжує обстрілювати всі квартали Бучі: кожна доба - боротьба за виживання. Бучанська громада кілька діб без світла, тепла, зв’язку, інтернету! Щодня майже тисячі повідомлень отримуємо від жителів Бучі і населених пунктів громади про потребу у продуктах харчування, воді, відновленні комунікацій", - йдеться в повідомленні.

У міськраді пояснили, що жителі просять допомогти хворим і тим, хто вже кілька діб не може знайти рідних. Значна кількість мешканців перебуває в підвалах. Ворог продовжує обстрілювати будинки, автомобілі, убивати мирних жителів, дітей, грабує магазини.

"Доставити гуманітарні вантажі неможливо: громада в облозі ворога. Нам потрібна підтримка, аби вистояти і вижити! Допоможіть врятувати жителів громади!" - додали в міськраді.

Як повідомили у ДСНС 6 березня, найбільш масштабних руйнувань за минулу добу зазнали об’єкти цивільної інфраструктури в Чернігові, Харкові, Бучанському районі Київської області та Коростенському районі Житомирщини.

Нагадаємо, що 3 березня в місті Буча на Київщині українські військові підняли український прапор, що стало свідченням поразки окупантів. Однак після цього бої в передмістях Києва поновилися. 5 березня російські окупанти підірвали евакуаційний потяг і пошкодили залізничні колії в Ірпені, що біля Києва. Жертв немає.