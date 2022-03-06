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Гуманітарний штаб Києва шукає волонтерів

Волонтери-фармацевти працюватимуть з партіями медикаментів.

Гуманітарний штаб Києва шукає волонтерів
Фото: EPA/UPG

Гуманітарний штаб Києва в умовах оборони міста потребує волонтерів на склади з продовольством і волонтерів-фармацевтів.

Про це повідомляє пресцентр КМДА.

Волонтери-фармацевти працюватимуть з партіями медикаментів, які надходять до Києва. Щоб стати добровольцем гуманітарного штабу, потрібно заповнити форму для волонтерів.

Міська влада також закликає мережі приватних аптек організувати роботу, аби кияни мали доступ до медикаментів. Для цього бізнесу також треба звернутися до гуманітарного штабу Києва. Мапа гуманітарних штабів знаходиться тут.

Нагадаємо, що на Рівненщині мешканці міста Дубно та навколишніх сіл власноруч зліпили 2,5 тонни вареників. Їх передали до лікарень Києва та Київської області.

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