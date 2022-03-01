На Рівненщині зліпили 2,5 тонни вареників для лікарень Києва

Також дубенчани передали на Київщину інші продукти харчування – загалом на 10 тонн.

На Рівненщині мешканці міста Дубно та навколишніх сіл власноруч зліпили 2,5 тонни вареників. Їх передадуть до лікарень Києва та Київської області.

Про це повідомляє УП з посиланням на народного депутата Олександр Аліксійчука.

"Люди ліплять вареники, варять їх та заливають смальцем. Тобто, вареники готові до споживання, але можуть зберігатися певний час", – сказав він.

Також дубенчани передали на Київщину інші продукти харчування – загалом на 10 тонн.

Нагадаємо, Швеція вирішила виділити додаткові 2 мільйони доларів для Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні.