У МЗС Японії нагадали, що Росія окупувала Південні Курили
У МЗС Японії нагадали, що Росія окупувала Південні Курили
Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих (оновлено)
Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих (оновлено)
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
На Житомирщині захисники взяли в полон "вагнерівця", – Геращенко
На Житомирщині захисники взяли в полон "вагнерівця", – Геращенко
Зʼявилося відео вечірнього авіанальоту на Київ
Зʼявилося відео вечірнього авіанальоту на Київ
Перемовини російської та української делегацій у Гомельській області завершились (оновлено)
Перемовини російської та української делегацій у Гомельській області завершились (оновлено)
У мережі з'явилось звернення до росіян нібито від хакерів Anonymous: "3 березня всі ваші гроші буде перераховано ЗСУ"
У мережі з'явилось звернення до росіян нібито від хакерів Anonymous: "3 березня всі ваші гроші буде перераховано ЗСУ"
4500 особового складу, 27 літаків, 26 гелікоптерів, 150 танків: нові дані про втрати ворога
4500 особового складу, 27 літаків, 26 гелікоптерів, 150 танків: нові дані про втрати ворога
Російські літаки ведуть обстріли з неба над ЧАЕС і ЗАЕС, щоб українська армія не могла їх збивати
Російські літаки ведуть обстріли з неба над ЧАЕС і ЗАЕС, щоб українська армія не могла їх збивати
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Рівненщині зліпили 2,5 тонни вареників для лікарень Києва

Також дубенчани передали на Київщину інші продукти харчування – загалом на 10 тонн. 

На Рівненщині зліпили 2,5 тонни вареників для лікарень Києва
Фото: pravda.com.ua

На Рівненщині мешканці міста Дубно та навколишніх сіл власноруч зліпили 2,5 тонни вареників. Їх передадуть до лікарень Києва та Київської області.

Про це повідомляє УП з посиланням на народного депутата Олександр Аліксійчука.

"Люди ліплять вареники, варять їх та заливають смальцем. Тобто, вареники готові до споживання, але можуть зберігатися певний час", – сказав він.

Також дубенчани передали на Київщину інші продукти харчування – загалом на 10 тонн. 

Нагадаємо, Швеція вирішила виділити додаткові 2 мільйони доларів для Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні. 

Ксенія БілашКсенія Білаш, редакторка відділу "Культура"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також