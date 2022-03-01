Ніч у Києві та на підступах до столиці минула спокійно, були бої з диверсантами

Ніч на 1 березня в Києві та на підступах до міста минула спокійно. Було декілька сутичок територіальної оборони з диверсантами.

Таке повідомлення першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника поширила пресслужба адміністрації.

Міські служби наразі обладнують захисні споруди на в'їздах у столицю. Інфраструктура працює, є світло, тепло і вода. Лікарні працюють у посиленому режимі та забезпечені всім необхідним.

"З 08:00 ранку на маршрути вийшов наземний транспорт. Працюватимуть ті маршрути, де можливо забезпечити перевезення. Режим роботи метро та наземного транспорту буде опубліковано на сайті КМДА", – наголосив Микола Поворозник.

Він нагадав, що водії мають уникати смуги громадського транспорту, щоб забезпечити пересування військової техніки, машин швидкої та спеціальних служб. Особливо це стосується мостових переходів, які відкриті (Північний та Південний).

"У Києві також працює гуманітарний штаб. Він накопичує продукти та товари першої необхідності. Закликаю всіх небайдужих долучатися до цієї роботи. Потрібно перевозити, допомагати у фасуванні та завантаженні продуктів. Тримаймося! разом переможемо!" – наголосив Микола Поворозник.

Міська влада закликає киян не виходити з домівок і не пересуватися містом без нагальної потреби. Допомагати близьким, особливо людям похилого віку. Про підозрілих осіб і мародерів треба негайно повідомляти правоохоронцям.

Контакти для звʼязку з гуманітарним штабом стосовно надання допомоги: 068 726 73 74, prokopenkomark@ukr.net, 068 866 57 78, philip.alid@gmail.com.

Здати кров у Києві для поранених бійців можна за адресами: Петра Запорожця, 26 і Максима Берлінського, 12. Найбільша потреба – в донорах з негативним резусом.