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На п’яту добу інтервенції окупанти виявилися неспроможні приховувати, що в них починається агонія, – Резніков

Міністр оборони вважає, що міжнародний трибунал над Росією має проходити в Харкові – місті, житлові будинки якого ворог учора обстрілював з "градів". 

На п’яту добу інтервенції окупанти виявилися неспроможні приховувати, що в них починається агонія, – Резніков
Фото: facebook/Міністерство оборони України

Варварські обстріли ракетами та РСЗВ мирних міст України є свідченням того, що Росія не здатна більше воювати з озброєними українцями. Тільки з мирними, як останні боягузи.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков написав у Facebook після 122 годин опору українського народу російським окупантами.

"На п’яту добу інтервенції російські окупанти виявилися неспроможні приховувати, що в них починається агонія", – вважає він. 

Резніков підкреслив, що обстріл мирних міст і кварталів є воєнним злочином, його безпосередні виконавці та організатори приречені решту свого існування носити тавро вбивць і переховуватися. 

"Буде справедливо, якщо спеціальний міжнародний трибунал буде створено в Харкові. До речі, саме в Харкові 1943 року відбувся перший процес, унаслідок якого нацистів було засуджено за воєнні злочини. Тепер Харківський трибунал має винести вирок кремлівським послідовникам Гітлера, які вже його перевершили", – зазначив міністр.

Резніков повідомив, що спротив проти ворога ведеться на нових фронтах, а захисники та захисниці на сході стали нездоланим бар’єром для ворога – і це його страшенно деморалізує.

"На економічному фронті Росія вже зазнала нищівних руйнувань. Російська валюта перетворюється на звичайний папір. Є перша заборона на експорт російської нафти. До знищення армії окупантів долучилась міжнародна ІТ-спільнота. Збільшуються постачання зброї та всього необхідного з Європи. Навіть українські школярі перейшли в наступ на кіберфронті", – зазначив міністр.

Сотні тисяч мешканців Росії вже дізналися правду, що нема жодної "спецоперації", як це називає Путін, а є загарбницька війна, на якій загинули тисячі росіян. 

"У ці дні українці демонструють росіянам, чим відрізняються вільні люди від рабів, Громадяни від поневолених тираном. Ті, хто роками захоплювався оскаженілим маніяком, тепер приречені на десятиліття спокути. Україна переможе! Слава Українській Армії! Слава Україні!" – підсумував міністр оборони. 

Нагадаємо, прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан (Велика Британія) самостійно ініціював розслідування злочинів Росії проти України. Дії окупанта він кваліфікує як "військові злочини" та "злочини проти людства".

Під російськими обстрілами з першого дня війни – не лише військова інфраструктура, а й дитячі садки, школи, лікарні, приватні і багатоквартирні житлові будинки, пологові. Учора ворог стріляв по Харкову з "градів". Зруйновано 87 будинків, загинули щонайменше 11 людей. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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