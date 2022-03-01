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Російська армія встановила блокпости на в'їзді в Херсон, місто не здали, - мер

Уночі окупанти намагалися зайти в Херсон.

Російська армія встановила блокпости на в'їзді в Херсон, місто не здали, - мер
Фото: Херсон

Російська армія встановила на підступах до Херсона блокпости. Про це написав у facebook мер міста Ігор Колихаєв.

При цьому він зазначив, що наразі ситуація в місті відносно спокійна, сам мер на робочому місці й координує роботу міських служб.

Також Колихаєв закликав не вірити інформації, що він "здав" місто.

"Не ображайте мене такими фантазіями. Будете на моєму місці, робитимете по-своєму. А сьогодні я несу відповідальність за життєдіяльність НАШОГО міста та забезпечую ваш захист так, як дозволяють наші можливості. Херсон був і залишається українським! Найгірше, що можна зробити зараз, це почати розвалювати місто зсередини", - зазначив мер.

Він звернувся до людей з проханням не виходити на вулицю під час комендантської години.

"Я прошу кожного з вас зберігати спокій і розсудливість. Не виходьте надвір під час комендантської години. Не вступайте ні з ким у агресивні переговори та не провокуйте супротивника на конфлікти. Найбільша цінність, яка є в цьому місті, – це ваші життя. Це не бійка, це війна. А війну виграють розумними діями та холоднокровністю", - резюмував Колихаєв.

Нагадаємо, приблизно опівночі російські окупанти намагалися зайти в Херсон з боку аеропорту, проте українським захисникам вдалося відбити їхній наступ.

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
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