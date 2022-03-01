Ворожий снаряд влучив у пологовий будинок під Києвом

Ворожий снаряд влучив у приватний пологовий будинок "Адоніс", розташований у селі Бузова на Житомирській трасі біля Києва. Про це повідомив гендиректор мережі "Адоніс" Віталій Гирін у Facebook.

За його словами, всіх евакуйовано - загрози життю людей немає. Але пошкодження великі.

"У пологовий влучив снаряд, пошкодження великі, але будівля стоїть. Всі евакуйовані. Головне - не треба зараз їхати, когось забирати. Усі в надійному місті і в безпеці. Це точно. Зі мною та родиною все ок!" - написав Гирін.

Нагадаємо, у понеділок, 28 лютого, армія Російської Федерації здійснила три ракетно-бомбові удари по Києву. Держспецзвʼязку опублікувало відео авіанальоту на Київ.