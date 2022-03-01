Зʼявилося відео вечірнього авіанальоту на Київ
Зʼявилося відео вечірнього авіанальоту на Київ
​Мер міста Куп'янськ на Харківщині здав місто росіянам
​Мер міста Куп'янськ на Харківщині здав місто росіянам
У МЗС Японії нагадали, що Росія окупувала Південні Курили
У МЗС Японії нагадали, що Росія окупувала Південні Курили
Мешканці оточеного Херсона переказують, що місто буде стояти на смерть
Мешканці оточеного Херсона переказують, що місто буде стояти на смерть
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих (оновлено)
Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих (оновлено)
Перемовини російської та української делегацій у Гомельській області завершились (оновлено)
Перемовини російської та української делегацій у Гомельській області завершились (оновлено)
Російські літаки ведуть обстріли з неба над ЧАЕС і ЗАЕС, щоб українська армія не могла їх збивати
Російські літаки ведуть обстріли з неба над ЧАЕС і ЗАЕС, щоб українська армія не могла їх збивати
4500 особового складу, 27 літаків, 26 гелікоптерів, 150 танків: нові дані про втрати ворога
4500 особового складу, 27 літаків, 26 гелікоптерів, 150 танків: нові дані про втрати ворога
ГоловнаСуспільствоПодії

Під час обстрілу військової частини в Охтирці загинуло до 70 український бійців, - голова ОДА

Ворожа артилерія накрила військову частину.

Під час обстрілу військової частини в Охтирці загинуло до 70 український бійців, - голова ОДА
Фото: t.me/Zhyvytskyy

Під час обстрілу військової частини в Охтирці загинуло до 70 український бійців. Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький у своєму телеграмі.

"Учора ворожа артилерія накрила військову частину, - написав Живицький. - Продовжують діставати тіла з-під завалів. Працюють ДСНС, добровольці. Загиблих багато. Наразі готують місця на цвинтарі − під 70 померлих українських бійців. Дані наших 200-х готуємо".

Він додав, що ворог "теж отримує по заслузі. Тіл росіян по місту було дуже багато, збираємо. Співробітники Червоного Хреста їх забирають додому".

Раніше того самого дня росіяни скинули бомбу на нафтобазу в Охтирці. Живицький писав, що бомба влучила в нафтоналив, де не дуже багато було палива.

"Серед поганих новин − розстріляний сьогодні автомобіль з цивільними в Чупахівці. Вороги на БТРі зупинилися, розстріляли людей, які їхали на автомобілі ВАЗ 99, кинули свій БТР, сіли в автомобіль і поїхали в невідомому напрямку. Також у Чупахівці окупанти відкривали гаражі й крали автомобілі", - повідомляє Живицький.

Вікторія ҐуерраВікторія Ґуерра, журналістка, заступниця головного редактора
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Читайте також