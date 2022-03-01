Під час обстрілу військової частини в Охтирці загинуло до 70 український бійців, - голова ОДА

Під час обстрілу військової частини в Охтирці загинуло до 70 український бійців. Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький у своєму телеграмі.

"Учора ворожа артилерія накрила військову частину, - написав Живицький. - Продовжують діставати тіла з-під завалів. Працюють ДСНС, добровольці. Загиблих багато. Наразі готують місця на цвинтарі − під 70 померлих українських бійців. Дані наших 200-х готуємо".

Він додав, що ворог "теж отримує по заслузі. Тіл росіян по місту було дуже багато, збираємо. Співробітники Червоного Хреста їх забирають додому".

Раніше того самого дня росіяни скинули бомбу на нафтобазу в Охтирці. Живицький писав, що бомба влучила в нафтоналив, де не дуже багато було палива.

"Серед поганих новин − розстріляний сьогодні автомобіль з цивільними в Чупахівці. Вороги на БТРі зупинилися, розстріляли людей, які їхали на автомобілі ВАЗ 99, кинули свій БТР, сіли в автомобіль і поїхали в невідомому напрямку. Також у Чупахівці окупанти відкривали гаражі й крали автомобілі", - повідомляє Живицький.