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СБУ нагадала українцям, як протидіяти ворогу: робіть коктейлі Молотова, повідомляйте про війська РФ і допомагайте армії

Юних громадян закликають долучатися до скарг на антиукраїнські канали YouTube і Telegram.

СБУ нагадала українцям, як протидіяти ворогу: робіть коктейлі Молотова, повідомляйте про війська РФ і допомагайте армії
Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України нагадала громадянам, як підтримати захисників і відбивати атаки ворога.

На офіційному каналі в Telegram розміщено поради, як допомогти українській армії.

Завдання кожного на сьогодні незмінні: 

  • допомагайте нашим захисникам усім, чим можете;
  • готуйте коктейлі Молотова та робіть усе, аби ускладнити пересування ворога;
  • фіксуйте рух ворожих військ і надсилайте інформацію через офіційний чат-бот @stop_russian_war_bot;
  • не вірте фейкам і поширюйте лише підтверджену інформацію;
  • ведіть інформаційну боротьбу в інтернеті. 

"Окремо звертаємось до юних хлопців і дівчат – ви також можете допомогти! Надсилайте скарги на антиукраїнські канали до YouTube і Telegram. Розповідайте в соцмережах своїм російським одноліткам правду про війну, публікуйте фото та відео. Сьогодні ворог запускає свої пропагандистські кампанії навіть у TikTok, і ми повинні їм протидіяти. Внесок кожного в нашу спільну Перемогу є надзвичайно важливим!" – закликали в СБУ. 

Нагадаємо, всі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу. 

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна, зокрема, і з-за кордону. Реквізити: UA843000010000000047330992708. 

Рецепт коктейлю Молотова від Міністерства внутрішніх справ для ворожої техніки можна знайти за посиланням. Чат-бот для повідомлення про мітки на дорогах, залишені окупантами, – тут.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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