СБУ нагадала українцям, як протидіяти ворогу: робіть коктейлі Молотова, повідомляйте про війська РФ і допомагайте армії

Служба безпеки України нагадала громадянам, як підтримати захисників і відбивати атаки ворога.
На офіційному каналі в Telegram розміщено поради, як допомогти українській армії.
Завдання кожного на сьогодні незмінні:
- допомагайте нашим захисникам усім, чим можете;
- готуйте коктейлі Молотова та робіть усе, аби ускладнити пересування ворога;
- фіксуйте рух ворожих військ і надсилайте інформацію через офіційний чат-бот @stop_russian_war_bot;
- не вірте фейкам і поширюйте лише підтверджену інформацію;
- ведіть інформаційну боротьбу в інтернеті.
"Окремо звертаємось до юних хлопців і дівчат – ви також можете допомогти! Надсилайте скарги на антиукраїнські канали до YouTube і Telegram. Розповідайте в соцмережах своїм російським одноліткам правду про війну, публікуйте фото та відео. Сьогодні ворог запускає свої пропагандистські кампанії навіть у TikTok, і ми повинні їм протидіяти. Внесок кожного в нашу спільну Перемогу є надзвичайно важливим!" – закликали в СБУ.
Нагадаємо, всі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.
Українці можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців.
Президент України Володимир Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу.
НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна, зокрема, і з-за кордону. Реквізити: UA843000010000000047330992708.
Рецепт коктейлю Молотова від Міністерства внутрішніх справ для ворожої техніки можна знайти за посиланням. Чат-бот для повідомлення про мітки на дорогах, залишені окупантами, – тут.