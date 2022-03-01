СБУ нагадала українцям, як протидіяти ворогу: робіть коктейлі Молотова, повідомляйте про війська РФ і допомагайте армії

Юних громадян закликають долучатися до скарг на антиукраїнські канали YouTube і Telegram.

Служба безпеки України нагадала громадянам, як підтримати захисників і відбивати атаки ворога.

На офіційному каналі в Telegram розміщено поради, як допомогти українській армії.

Завдання кожного на сьогодні незмінні:

допомагайте нашим захисникам усім, чим можете;

готуйте коктейлі Молотова та робіть усе, аби ускладнити пересування ворога;

фіксуйте рух ворожих військ і надсилайте інформацію через офіційний чат-бот @stop_russian_war_bot;

не вірте фейкам і поширюйте лише підтверджену інформацію;

ведіть інформаційну боротьбу в інтернеті.

"Окремо звертаємось до юних хлопців і дівчат – ви також можете допомогти! Надсилайте скарги на антиукраїнські канали до YouTube і Telegram. Розповідайте в соцмережах своїм російським одноліткам правду про війну, публікуйте фото та відео. Сьогодні ворог запускає свої пропагандистські кампанії навіть у TikTok, і ми повинні їм протидіяти. Внесок кожного в нашу спільну Перемогу є надзвичайно важливим!" – закликали в СБУ.

Нагадаємо, всі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців.

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу.

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна, зокрема, і з-за кордону. Реквізити: UA843000010000000047330992708.

Рецепт коктейлю Молотова від Міністерства внутрішніх справ для ворожої техніки можна знайти за посиланням. Чат-бот для повідомлення про мітки на дорогах, залишені окупантами, – тут.