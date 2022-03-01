Росія втратила вже більш ніж 5700 особового складу та 198 танків

У ворога також мінус 29 літаків і мінус 29 вертольотів.

Орієнтовні втрати ворога з 24 лютого по 6 ранку 1 березня у війні проти України складають 5710 осіб і 200 полонених.

Знищено та пошкоджено 29 літаків і 29 гелікоптерів. Про це йдеться на сторінці Генерального штабу у Facebook.

Росія також втратила 198 танків, 846 ББМ, 77 артилерійських систем, 7 засобів ППО, 24 РСЗВ, 60 цистерн із ППМ, 3 БПЛА оперативно-тактичного рівня, два катери, 305 одиниць автомобільної техніки.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", – зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, тільки за вчора під час нальоту окупантів на Васильків і Бровари винищувачі ЗСУ перехопили та збили два російські літаки, ще три літаки РФ були збиті комплексами С-300.