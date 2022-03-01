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"Ворог може лише підступно творити військові злочини, бо наша армія сильна", - Синєгубов після обстрілу Харкова

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов зробив заяву після обстрілу центру Харкова.

Уранці 1 березня, після обстрілу центру Харкова, голова Харківської ОДА Олег Синєгубов зробив відеозвернення до харків'ян та всіх українців.

"Сьогодні наш ворог підступно почав обстріли центру Харкова та житлових масивів із системи “Град”, а також крилатими ракетами. Було влучення у площу перед ОДА. Зараз підраховуємо жертви серед цивільного населення. 

Ворогу нічого не залишається, окрім того, щоб отак підступно творити військові злочини. Бо наша армія сильна, ми стоїмо на позиціях, а наступальні сили ворога фактично вже вичерпані. Перемога буде за нами!" - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, російські війська вранці 1 березня знову обстріляли цивільну інфраструктуру Харкова. Цього разу ракетами.

Ксенія БілашКсенія Білаш, редакторка відділу "Культура"
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