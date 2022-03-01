Уранці 1 березня, після обстрілу центру Харкова, голова Харківської ОДА Олег Синєгубов зробив відеозвернення до харків'ян та всіх українців.

"Сьогодні наш ворог підступно почав обстріли центру Харкова та житлових масивів із системи “Град”, а також крилатими ракетами. Було влучення у площу перед ОДА. Зараз підраховуємо жертви серед цивільного населення.

Ворогу нічого не залишається, окрім того, щоб отак підступно творити військові злочини. Бо наша армія сильна, ми стоїмо на позиціях, а наступальні сили ворога фактично вже вичерпані. Перемога буде за нами!" - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, російські війська вранці 1 березня знову обстріляли цивільну інфраструктуру Харкова. Цього разу ракетами.