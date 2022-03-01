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На Житомирщині захисники взяли в полон "вагнерівця", – Геращенко

Російський найманець на відео погодився з тим, що Путін – ху*ло. 

В Овручі Житомирської області в полон захопили найманця російської ПВК "Вагнер"

Ворог до цього воював у Сирії, повідомив у Telegram радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко

"Там він отримував $60 на день за убивства жінок і дітей. За українських жінок і дітей Путін платить йому лише 2% від ставки. Але в Україні він раптово прозрів і вважає Путіна х*йлом", – підписав Геращенко відео. 

Судячи з оприлюдненого ролика спілкування з путінським найманцем, за місяць війни в Україні йому обіцяли 56 000 рублів. 

Ворог сказав, що в нього перелом ноги, 5 кульових поранень і осколкові поранення. 

– Ти за ніч щось переосмислив? Путін хто? Ху*ло чи не ху*ло?

– Ху*ло, – ствердно кивнув найманець.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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