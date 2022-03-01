Російський найманець на відео погодився з тим, що Путін – ху*ло.

В Овручі Житомирської області в полон захопили найманця російської ПВК "Вагнер".

Ворог до цього воював у Сирії, повідомив у Telegram радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Там він отримував $60 на день за убивства жінок і дітей. За українських жінок і дітей Путін платить йому лише 2% від ставки. Але в Україні він раптово прозрів і вважає Путіна х*йлом", – підписав Геращенко відео.

Судячи з оприлюдненого ролика спілкування з путінським найманцем, за місяць війни в Україні йому обіцяли 56 000 рублів.

Ворог сказав, що в нього перелом ноги, 5 кульових поранень і осколкові поранення.

– Ти за ніч щось переосмислив? Путін хто? Ху*ло чи не ху*ло?

– Ху*ло, – ствердно кивнув найманець.