В Овручі Житомирської області в полон захопили найманця російської ПВК "Вагнер".
Ворог до цього воював у Сирії, повідомив у Telegram радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
"Там він отримував $60 на день за убивства жінок і дітей. За українських жінок і дітей Путін платить йому лише 2% від ставки. Але в Україні він раптово прозрів і вважає Путіна х*йлом", – підписав Геращенко відео.
Судячи з оприлюдненого ролика спілкування з путінським найманцем, за місяць війни в Україні йому обіцяли 56 000 рублів.
Ворог сказав, що в нього перелом ноги, 5 кульових поранень і осколкові поранення.
– Ти за ніч щось переосмислив? Путін хто? Ху*ло чи не ху*ло?
– Ху*ло, – ствердно кивнув найманець.