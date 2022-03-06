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Воєнне зведення з областей: ворог вдарив по аеродрому на Хмельниччині та випустив ракету в напрямку Краматорська

З Волновахи, де через дії Росії виникла гуманітарна катастрофа, продовжать спроби евакуації. 

Воєнне зведення з областей: ворог вдарив по аеродрому на Хмельниччині та випустив ракету в напрямку Краматорська
Фото: EPA/UPG

У Хмельницькій області через ворожі удари по аеродрому в Старокостянтинові було поранено двох людей. На Чернігівщині вночі були постійні повітряні тривоги. На околицях Чернігова та на Київському напрямку – бої з ворогом.

Фото: Чернігівська ОДА

Про це йдеться в поширеному пресцентром ОПУ зведенні від очільників обласних державних адміністрацій станом на 8-му ранку. 

На Луганщині ніч минула більш-менш спокійно. Учора вдень були потужні обстріли: у прилеглих до Сєвєродонецьку селищах, які тепер відрізані від міста, гуманітарна катастрофа. У Новопскові автоматними чергами розігнали акцію протесту. Знову обстріляли обласну дитячу лікарню. До населення області дійшла перша гуманітарна допомога з Чернівецької області. Починає роботу ООН у справах біженців – будуть робити закупки гуманітарки для Новопскова.

У Донецькій області Маріуполь і Волноваха лишаються у ворожій облозі. З Волновахи і району вчора вдалося вивезти близько 400 людей. Сьогодні продовжаться спроби евакуації. Над Краматорськом вчора ввечері наша ППО збила крилату ракету.

На Житомирщині за ніч двічі була повітряна тривога. У Коростені внаслідок авіаційного удару зруйновано 10 приватних житлових будинків (1 людина загинула, 5 отримали травми (з них 1 дитина); з підвалу гаража, який охопило полум'я, врятували 5 дітей. Через удар по місцевій залізниці пошкоджено тепловоз, 2 електрички, 2 пасажирські вагони. В Овручі зруйновано 15 приватних житлових будинків. Загиблих і травмованих наразі немає.

Миколаїв увечері ворог обстріляв "смерчами". Усі три снаряди влучили в подвірʼя приватних будинків. Унаслідок обстрілу с.Радісний Сад Миколаївського району є загиблі. Також був обстріл ракетами інших сіл Миколаївського району Миколаївської області. В цілому ситуація контрольована.

У Харкові вночі знову були вибухи: райони Олексіївки, Нових Будинків, ХТЗ, Салтівки, 23 Серпня та центр міста. По області ЗСУ на кількох напрямках перейшли в контрнаступ.

У Київській області були бої в Ірпені, Гостомелі, Макарові. Переміщення ворога по Бучі та Нємішаївській громаді. Район Житомирської траси залишається найгарячішою точкою.

Запорізька область ніч пережила відносно спокійно. Населення продовжує готуватися до зустрічі з ворогом і обладнує укріплення. 

У Херсоні відключили мобільний звʼязок.

Кіровоградська, Рівненська, Львівська, Закарпатська, Вінницька, Чернівецька, Івано-Франківська, Тернопільська, Одеська області та Волинь ніч пережили тихо. У Черкасах теж було спокійно. 

У Полтаві спокійно, але були повітряні тривоги в цьому місті та по області в Лубнах і Миргороді. У Дніпрі вночі була одна тривога. 

Нагадаємо, найбільш масштабних наслідків ведення бойових дій за минулу добу зазнали об’єкти цивільної інфраструктури у Чернігові, Харкові, Бучанському районі Київської області та Коростенському районі Житомирської області.

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