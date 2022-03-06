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​Кожна російська бомба на українській землі остаточно вбиває міфи про "Святу Русь" та "триєдиний народ", – Епіфаній

Предстоятель ПЦУ закликав назавжди порвати з "русскім міром"

​Кожна російська бомба на українській землі остаточно вбиває міфи про "Святу Русь" та "триєдиний народ", – Епіфаній
Фото: Макс Левин

Кожна російська бомба, ракета, снаряд на українській землі остаточно вбиває міфи про "Святу Русь" та "триєдиний народ". Українцям необхідно назавжди порвати з  "русскім міром".

Про це заявив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

"Кожна російська бомба, ракета, снаряд на українській землі остаточно вбивають міфи про «Святу Русь» та «триєдиний народ». «Русскій мір» приніс на нашу землю страшне горе, тому належить назавжди порвати з цією закривавленою шовіністичною ідеологією", – написав предстоятель ПЦУ у твіттері.

Нагадаємо, ще 14 лютого митрополит Епіфаній звернувся до українців із закликом не боятись повномасштабної війни з боку Росії, а бути готовими до відсічі супротивнику.

"Для нас, для українського народу, на кремлівську агресію може бути лише одна відповідь: згуртований опір, захист рідної землі, свободи й гідності, боротьба з агресором до перемоги", – звернувся він до українців практично напередодні вторгнення.

На четвертий день війни РФ в Україні предстоятель ПЦУ закликав патріарха Кирила забрати тіла загиблих російських військових з України. Адже керівництво України звернулося до Міжнародного Червоного Хреста із закликом сприяти поверненню тіл російських військових на Батьківщину, Росія не відповіла.

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