Українці повинні бути готовими дати відсіч супротивнику і не боятися, – митрополит Епіфаній

Глава Православної церкви України митрополит Епіфаній звернувся до українців із закликом не боятись повномасштабної війни з боку Росії, а бути готовими до відсічі, передає пресслужба ПЦУ.

"В час неспокою та загрози розгортання повномасштабної війни з боку Росії ми не повинні боятися, давати страху чи паніці заволодіти нашими серцями. Цієї загрози не слід недооцінювати, і тому ми, як народ, повинні бути готовими дати відсіч супротивнику, якщо він все ж таки наважиться, порушуючи закони Божі та людські, примножити свої злочини, якщо наважиться від прихованої війни, яку Москва веде проти України вже восьмий рік поспіль, перейти до війни відкритої", – сказав митрополит Епіфаній під час проповіді в Михайлівському Золотоверхому Соборі 13 лютого.

Предстоятель ПЦУ наголосив, що правда - на боці "українського народу, який бореться за свій дім і свою землю, а не за чуже, бореться за свободу, а не за поневолення".

"А там де правда – там Божа допомога і перемога. І хоча ми готові до спротиву агресії та будемо боронити свою землю – нашою метою є не війна, а мир. Мир не в окупації та рабстві, в яких ми вже перебували протягом століть нашої історії, але мир справедливий", - додав митрополит Епіфаній.

Він закликав вірних 15 лютого, на свято Стрітення Господнього, "знову піднести посилені молитви за Україну, за наших воїнів, за перемогу правди й справедливий мир".

Нагадаємо, вчора Вселенський патріарх Варфоломій помолився за мир в Україні. Божественна літургія та молитва за мир відбулися у храмі Святого Георгія на Фанарі. До спільної молитви приєдналися українські дипломати, представники генконсульств Греції, Молдови, Польщі, Румунії, Словаччини, Чехії та Хорватії.