Росія відповіла Україні, що не веде “незвичайної військової діяльності” на своїй території, – ЗМІ

Росія не веде жодної "незвичайної військової діяльності" на своїй території і, навпаки, звинувачує Україну у підготовці силової операції на Донбасі.

Про це йдеться у відповіді Росії на запит України, що є у розпорядженні “Радіо Свобода”.

У документі йдеться, що Росія має "всі підстави" залишити запит України без задоволення, оскільки в ньому містяться "провокаційні заяви" щодо Криму.

Росія заявила, що не веде на своїй території незвичайну військову діяльність, і тому положення Віденського документа тут не можна застосувати.

Також зазначено, що у Луганській та Донецькій областях нібито зосереджено понад 120 тисяч українських військових, готових до ведення бойових дій. Запит України названий відволіканням уваги “від підготовки силового вирішення внутрішньоукраїнського конфлікту”.

Нагадаємо, Російська Федерація не відповіла на запит України за Віденським документом.

Відтак Україна скликала зустріч з РФ та всіма державами-учасницями протягом наступних 48 годин для обговорення посилення та переміщення військ Росії уздовж нашого кордону та у тимчасово окупованому Криму.

11 лютого Україна офіційно застосувала механізм зменшення небезпеки, згідно з розділом ІІІ Віденського документа, та звернулася до Російської Федерації. Згідно з положеннями Віденського документа, РФ має надати точні райони проведення військової діяльності, повідомити дати її завершення, а також найменування, підпорядкованість, кількість військових формувань; також типи озброєнь та військової техніки, які беруть у ній участь.

Згідно з третім розділом Віденського документу ОБСЄ від 2011 року, держави-учасниці мають співпрацювати одна з одною щодо будь-якої незвичайної та незапланованої діяльності їхніх військових сил поза місцями звичного розташування в мирний час.

Держава, яка має занепокоєння щодо такої діяльності, може спрямувати іншій державі, яка проводить таку активність, запит на розʼяснення. На відповідь передбачено 48 годин.

Держава, яка направила запит, після розгляду відповіді може запросити зустріч із державою, яка веде військову активність. Зустріч також має бути скликана протягом 48 годин.

У квітні 2021 року, коли Росія стягувала війська, Україна вже активувала цей документ. Вона направила офіційний запит щодо надання роз’яснень стосовно суттєвого зростання військової присутності Російської Федерації вздовж кордону з Україною та на тимчасово окупованих територіях. Російська сторона відмовилася надавати субстантивну інформацію відповідно до запиту, заявивши, що не веде такої діяльності.