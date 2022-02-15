На її думку, це може призвести до зловживань з боку депутатів.

Голва партії "Голос" Кіра Рудик вважає, що впровадження онлайн-голосування для хворих на ковід депутатів буде неконституційним.

Про це вона повідомила в коментарі журналістам у кулуарах парламенту.

"А яким чином ви будете знати – ця людина захворіла чи вона сидить на Мальдівах і звідти голосує, щоб зберігати себе і свою родину", – зазначила вона.

На зауваження журналістів, що дистанційне голосування пропонують дозволити тільки тим депутатам, які мають підтверджений ПЛР-тестом коронавірус, Рудик зазначила, що тестування необхідне і для входу в парламент, але його, за її словами, перевіряють рідко.

На думку депутатки, введення онлайн-голосування може призвести до зловживань.

"Ми не підтримуємо таку ініціативу, вважаємо її шкідливою і неконституційною", – підсумувала лідерка "Голосу".

Нагадаємо, вчора на погоджувальній раді перший віцеспікер Олександр Корнієнко закликав депутатів повернутися до обговорення можливості дозволу хворим депутатам голосувати в онлайн-режимі. Можливість дистанційної участі в ухваленні законопроєктів була запропонована ще кілька років тому Русланом Стефанчуком, який нині очолює парламент.

Підтримати ініціативу онлайн-голосування вчора на засіданні фракції "Слуга народу" закликав президент. Володимир Зеленський вважає, що таку можливість варто зробити добровільною – якщо хворий депутат хоче, то він може голосувати в онлайні за допомогою засобів відеозвʼязку, якщо ні – то ні.

"Процес голосування буде наступний: ті депутати, які голосують віддалено, вони піднімають картки, – так само, як ми натискаємо кнопки, – червоного, жовтого або зеленого кольору. Після цього спікер оголошуватиме: в залі проголосувало стільки-то депутатів, онлайн – стільки-то депутатів. Ми будемо бачити обличчя тих депутатів, які голосують онлайн", – сказала після засідання нардепка Ольга Василевська-Смаглюк.

Народний депутат СН, член регламентного комітету Павло Фролов у своєму блозі в Telegram пояснив, що це питання визначено як пріорітетне для парламенту на цей тиждень.

Передбачається, що хворі нардепи братимуть участь в пленарному засідані через Zoom шляхом підняття табличок "за", "проти", "утримався" одночасно з депутатами в залі.

Для ухвалення цього рішення треба зміни до Регламенту. У Конституції зазначено, що "рішення Верховної Ради України приймаються виключно на її пленарних засіданнях шляхом голосування. Голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним депутатом України особисто".