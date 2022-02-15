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Кіра Рудик вважає, що впровадження онлайн-голосування для нардепів буде неконституційним

На її думку, це може призвести до зловживань з боку депутатів. 

Кіра Рудик вважає, що впровадження онлайн-голосування для нардепів буде неконституційним
Фото: пресслужба

Голва партії "Голос" Кіра Рудик вважає, що впровадження онлайн-голосування для хворих на ковід депутатів буде неконституційним.

Про це вона повідомила в коментарі журналістам у кулуарах парламенту.

"А яким чином ви будете знати – ця людина захворіла чи вона сидить на Мальдівах і звідти голосує, щоб зберігати себе і свою родину", – зазначила вона.

На зауваження журналістів, що дистанційне голосування пропонують дозволити тільки тим депутатам, які мають підтверджений ПЛР-тестом коронавірус, Рудик зазначила, що тестування необхідне і для входу в парламент, але його, за її словами, перевіряють рідко.

На думку депутатки, введення онлайн-голосування може призвести до зловживань. 

"Ми не підтримуємо таку ініціативу, вважаємо її шкідливою і неконституційною", – підсумувала лідерка "Голосу". 

Нагадаємо, вчора на погоджувальній раді перший віцеспікер Олександр Корнієнко закликав депутатів повернутися до обговорення можливості дозволу хворим депутатам голосувати в онлайн-режимі. Можливість дистанційної участі в ухваленні законопроєктів була запропонована ще кілька років тому Русланом Стефанчуком, який нині очолює парламент.

Підтримати ініціативу онлайн-голосування вчора на засіданні фракції "Слуга народу" закликав президент. Володимир Зеленський вважає, що таку можливість варто зробити добровільною – якщо хворий депутат хоче, то він може голосувати в онлайні за допомогою засобів відеозвʼязку, якщо ні – то ні.

"Процес голосування буде наступний: ті депутати, які голосують віддалено, вони піднімають картки, – так само, як ми натискаємо кнопки, – червоного, жовтого або зеленого кольору. Після цього спікер оголошуватиме: в залі проголосувало стільки-то депутатів, онлайн – стільки-то депутатів. Ми будемо бачити обличчя тих депутатів, які голосують онлайн", – сказала після засідання нардепка Ольга Василевська-Смаглюк.

Народний депутат СН, член регламентного комітету Павло Фролов у своєму блозі в Telegram пояснив, що це питання визначено як пріорітетне для парламенту на цей тиждень. 

Передбачається, що хворі нардепи братимуть участь в пленарному засідані через Zoom шляхом підняття табличок "за", "проти", "утримався" одночасно з депутатами в залі. 

Для ухвалення цього рішення треба зміни до Регламенту. У Конституції зазначено, що "рішення Верховної Ради України приймаються виключно на її пленарних засіданнях шляхом голосування. Голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним депутатом України особисто".

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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