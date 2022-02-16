Група "Першого грудня" закликала Зеленського і Порошенка припинити особисте протистояння

Ініціативна група "Першого грудня" – об’єдання, що створене інтелектуалами і громадськими діячами у 20-ту річницю референдуму за Незалежність України, оприлюднила звернення до політичних еліт України.
Члени групи закликали лідерів політичних спільнот України зробити все для досягнення національної згоди, оскільки саме це не входить у плани Кремля. Йдеться зокрема про припинення конкуренції між шостим і п’ятим президентами України.
"На нашу думку, це слід було зробити ще вчора, але й сьогодні не буде пізно. Всі сили учасників такої коаліції мають бути спрямовані не на ревниве випинання своїх переваг і пропозицій, а на консолідацію суспільства довкола потреб безпеки та оборони України, нормального функціонування державних структур. Зокрема, звертаємося до шостого Президента Володимира Зеленського і п’ятого Президента Петра Порошенка припинити своє особисте протистояння, яке в очах світу є цілковито невиправданим. Конкурувати буде час тоді, коли відіб’ємо ворога. Інакше історія нам не простить", – стверджують чільні українські інтелектуали.
Учасники групи "Першого грудня" констатували затяту міжпартійну боротьбу в Україні.
"З не меншою тривогою ми спостерігаємо, що все ще великою є інерція затятої міжпартійної боротьби. Знову ж таки, більша відповідальність за це лягає на чинне керівництво держави, яке вважає допустимим боротися зі своїми опонентами навіть в умовах загрози для самого існування України. Однак і опозиція, і політична еліта загалом мають проявити розуміння, що напруга міжпартійної та міжособистісної ворожнечі є значно вищою, ніж це може дозволити собі суспільство в умовах граничних загроз", – вважають в ініціативній групі.
Автори звернення закликають українських політиків до кроків, які не входять у плани керівництва РФ.
"Ми не хочемо підказувати антиукраїнським силам, як вони могли б скористатися цією ворожнечею, – сценарії таких маніпуляцій всім очевидні. Натомість ми закликаємо вас негайно реалізувати сценарій, який точно не входить у плани Кремля, а саме: створити дієві політичні механізми (а ще краще – коаліційні структури) для досягнення національної згоди", – наголошується у зверненні.
Автори звернення наголосили, що рішення в умовах загрози російського вторгнення має ухвалювати керівництво держави, а не суспільство.
"Ми усвідомлюємо, що на Президентові і на уряді лежить велика відповідальність. Розуміємо також ризики прийняття хибного рішення в умовах напруги, тиску і закритості, наслідки якого можуть виявитися непоправними. В таких умовах суспільство може лише реагувати на вже прийняті рішення, а не брати участь у формуванні їх", – сказано у зверненні.
Звернення підписали чільні українські інтелектуали Олександра Гнатюк, Володимир Єрмоленко, Євген Захаров, Йосип Зісельс, Ігор Козловський, Мирослав Маринович, Ігор Юхновський, Ярослав Яцків.
Учасниками групи "Першого грудня" були громадський діяч і меценат Богдан Гаврилишин, кардинал Любомир Гузар, філософ та академік Мирослав Попович, шістдесятник Євген Сверстюк.
Нагадаємо, наприкінці грудня 2021 року група "Першого грудня" закликала не змарнувати потенціал України та висловила остереження на адресу президента Володимира Зеленського і всіх учасників політичного процесу. Звернення було оприлюднене після вручення п’ятому президентові Петрові Порошенку підозри у державній зраді.
Тоді українські інтелектуали наголосили, що вручення підозри у вчиненні державної зради та сприянні терористичній організації Петру Порошенку – один із проявів небезпечного крену в політиці Президента Зеленського.
На їхню думку, таке переслідування стане щедрим подарунком державі-агресору й викличе чергове розчарування союзників України, допомога з боку яких в умовах російської агресії є необхідною передумовою нашої перемоги. Це переслідування лише поглибить розкол у державі, оскільки сподобається одним й гальванізує протест з боку інших.