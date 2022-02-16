Група "Першого грудня" закликала Зеленського і Порошенка припинити особисте протистояння

"Конкурувати буде час тоді, коли відіб’ємо ворога. Інакше історія нам не простить".

Ініціативна група "Першого грудня" – об’єдання, що створене інтелектуалами і громадськими діячами у 20-ту річницю референдуму за Незалежність України, оприлюднила звернення до політичних еліт України.

Члени групи закликали лідерів політичних спільнот України зробити все для досягнення національної згоди, оскільки саме це не входить у плани Кремля. Йдеться зокрема про припинення конкуренції між шостим і п’ятим президентами України.

"На нашу думку, це слід було зробити ще вчора, але й сьогодні не буде пізно. Всі сили учасників такої коаліції мають бути спрямовані не на ревниве випинання своїх переваг і пропозицій, а на консолідацію суспільства довкола потреб безпеки та оборони України, нормального функціонування державних структур. Зокрема, звертаємося до шостого Президента Володимира Зеленського і п’ятого Президента Петра Порошенка припинити своє особисте протистояння, яке в очах світу є цілковито невиправданим. Конкурувати буде час тоді, коли відіб’ємо ворога. Інакше історія нам не простить", – стверджують чільні українські інтелектуали.

Учасники групи "Першого грудня" констатували затяту міжпартійну боротьбу в Україні.

"З не меншою тривогою ми спостерігаємо, що все ще великою є інерція затятої міжпартійної боротьби. Знову ж таки, більша відповідальність за це лягає на чинне керівництво держави, яке вважає допустимим боротися зі своїми опонентами навіть в умовах загрози для самого існування України. Однак і опозиція, і політична еліта загалом мають проявити розуміння, що напруга міжпартійної та міжособистісної ворожнечі є значно вищою, ніж це може дозволити собі суспільство в умовах граничних загроз", – вважають в ініціативній групі.

Автори звернення закликають українських політиків до кроків, які не входять у плани керівництва РФ.

"Ми не хочемо підказувати антиукраїнським силам, як вони могли б скористатися цією ворожнечею, – сценарії таких маніпуляцій всім очевидні. Натомість ми закликаємо вас негайно реалізувати сценарій, який точно не входить у плани Кремля, а саме: створити дієві політичні механізми (а ще краще – коаліційні структури) для досягнення національної згоди", – наголошується у зверненні.

Автори звернення наголосили, що рішення в умовах загрози російського вторгнення має ухвалювати керівництво держави, а не суспільство.

"Ми усвідомлюємо, що на Президентові і на уряді лежить велика відповідальність. Розуміємо також ризики прийняття хибного рішення в умовах напруги, тиску і закритості, наслідки якого можуть виявитися непоправними. В таких умовах суспільство може лише реагувати на вже прийняті рішення, а не брати участь у формуванні їх", – сказано у зверненні.

Звернення підписали чільні українські інтелектуали Олександра Гнатюк, Володимир Єрмоленко, Євген Захаров, Йосип Зісельс, Ігор Козловський, Мирослав Маринович, Ігор Юхновський, Ярослав Яцків.

Учасниками групи "Першого грудня" були громадський діяч і меценат Богдан Гаврилишин, кардинал Любомир Гузар, філософ та академік Мирослав Попович, шістдесятник Євген Сверстюк.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2021 року група " Першого грудня" закликала не змарнувати потенціал України та висловила остереження на адресу президента Володимира Зеленського і всіх учасників політичного процесу. Звернення було оприлюднене після вручення п’ятому президентові Петрові Порошенку підозри у державній зраді.

Тоді українські інтелектуали наголосили, що вручення підозри у вчиненні державної зради та сприянні терористичній організації Петру Порошенку – один із проявів небезпечного крену в політиці Президента Зеленського.

На їхню думку, таке переслідування стане щедрим подарунком державі-агресору й викличе чергове розчарування союзників України, допомога з боку яких в умовах російської агресії є необхідною передумовою нашої перемоги. Це переслідування лише поглибить розкол у державі, оскільки сподобається одним й гальванізує протест з боку інших.