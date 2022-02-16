Російських чиновників, наближених до Путіна, змушують здавати аналіз калу, – росЗМІ
Російських чиновників, наближених до Путіна, змушують здавати аналіз калу, – росЗМІ
Хакери атакували сайти Міноборони та ЗСУ, у роботі Приват24 та Ощадбанку збої
Хакери атакували сайти Міноборони та ЗСУ, у роботі Приват24 та Ощадбанку збої
Визнання «ЛДНР»: зрозуміла війна Путіна
Визнання «ЛДНР»: зрозуміла війна Путіна
Байден виступив із заявою щодо ситуації навколо України (оновлено)
Байден виступив із заявою щодо ситуації навколо України (оновлено)
FT "призначила" нового проросійського керівника України, а Sun назвала нову дату вторгнення
FT "призначила" нового проросійського керівника України, а Sun назвала нову дату вторгнення
Кулеба нагадав про наслідки для Росії у разі визнання “ДНР” та “ЛНР”
Кулеба нагадав про наслідки для Росії у разі визнання “ДНР” та “ЛНР”
Російські підрозділи біля України перемістилися на "позиції для атаки", – ЗМІ
Російські підрозділи біля України перемістилися на "позиції для атаки", – ЗМІ
Держдума підтримала направлення Путіну звернення про визнання "ДНР" і "ЛНР"
Держдума підтримала направлення Путіну звернення про визнання "ДНР" і "ЛНР"
ГоловнаСуспільствоВійна

Станом на зараз дані розвідки про безпеку на кордонах відповідають прогнозам і не мають неочікуваностей, – Резніков

"Наша розвідка все бачить, ми на постійному звʼязку з партнерами, наші дані співпадають". 

Станом на зараз дані розвідки про безпеку на кордонах відповідають прогнозам і не мають неочікуваностей, – Резніков
Фото: надано пресслужбою МОУ

Дані української розвідки стосовно безпекової ситуації та дій Росії станом на ранок 16 лютого повністю відповідають прогнозам і не містять нічого неочікуваного. 

Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у межах марафону UAРазом.

"Наша розвідка все бачить, ми на постійному звʼязку з партнерами, наші дані співпадають. Ми готові до будь-яких ситуацій", – підкреслив міністр. 

З нагоди свята – Дня Єднання – міністр розповів українцям про Збройні сили України та їхнє керівництво, які захищають державу від загроз. 

"Я можу довго перераховувати наших героїв поіменно. Хочу, щоб усі розуміли – командування нашої амрії складають бойові генерали, які засвоювали військову науку не тільки за книжками, а безпосередньо на фронті. Які чудово знають, хто наш ворог і як його зупинити", – підкреслив він. 

Резніков додав, що закордонні партнери вже надали Україні більше 2000 тонн військової допомоги, і українські захисники вже опановують нове обладнання. Україна налаштована на мир, але буде відповідати на всі зазіхання та провокації. 

Нагадаємо, 16 лютого західна преса з посиланням на анонімні джерела в розвідці неодноразово називала днем нового вторгнення в Україну. При цьому Пентагон ці дані не підтверджував. 

На тлі "призначення" журналістами дат наступу Росії Зеленський оголосив 16 лютого 2022 року Днем єднання – у цей день піднімуть державний прапор на будинках та спорудах в усіх населених пунктах України.

Зеленський у привітанні зі святом зазначив, що всі громадяни мають відмінності – вони різного віку, статі, говорять різними мовами, мають різні професії. Але всіх обʼєднує єдине бажання – жити в мирі.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також