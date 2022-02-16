Станом на зараз дані розвідки про безпеку на кордонах відповідають прогнозам і не мають неочікуваностей, – Резніков

"Наша розвідка все бачить, ми на постійному звʼязку з партнерами, наші дані співпадають".

Дані української розвідки стосовно безпекової ситуації та дій Росії станом на ранок 16 лютого повністю відповідають прогнозам і не містять нічого неочікуваного.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у межах марафону UAРазом.

"Наша розвідка все бачить, ми на постійному звʼязку з партнерами, наші дані співпадають. Ми готові до будь-яких ситуацій", – підкреслив міністр.

З нагоди свята – Дня Єднання – міністр розповів українцям про Збройні сили України та їхнє керівництво, які захищають державу від загроз.

"Я можу довго перераховувати наших героїв поіменно. Хочу, щоб усі розуміли – командування нашої амрії складають бойові генерали, які засвоювали військову науку не тільки за книжками, а безпосередньо на фронті. Які чудово знають, хто наш ворог і як його зупинити", – підкреслив він.

Резніков додав, що закордонні партнери вже надали Україні більше 2000 тонн військової допомоги, і українські захисники вже опановують нове обладнання. Україна налаштована на мир, але буде відповідати на всі зазіхання та провокації.

Нагадаємо, 16 лютого західна преса з посиланням на анонімні джерела в розвідці неодноразово називала днем нового вторгнення в Україну. При цьому Пентагон ці дані не підтверджував.

На тлі "призначення" журналістами дат наступу Росії Зеленський оголосив 16 лютого 2022 року Днем єднання – у цей день піднімуть державний прапор на будинках та спорудах в усіх населених пунктах України.

Зеленський у привітанні зі святом зазначив, що всі громадяни мають відмінності – вони різного віку, статі, говорять різними мовами, мають різні професії. Але всіх обʼєднує єдине бажання – жити в мирі.