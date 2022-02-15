Спостерігаємо потужну DDOS-атаку на низку інформаційних ресурсів України, - Держспецзвязку

Станом на 19:30 роботу банківських вебресурсів відновлено, повідомили у відомстві.

Починаючи з другої половини дня 15 лютого 2022 року спостерігається потужна DDOS-атака на низку інформаційних ресурсів України.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

"Було зафіксовано перебої в роботі вебсервісів Приватбанку та Ощадбанку. Також атаки зазнали сайти Міністерства оборони та Збройних сил України. Станом на 19:30 роботу банківських вебресурсів відновлено", - йдеться в повідомленні пресслужби Держспецзв'язку.

У відомстві кажуть - робоча група фахівців основних суб'єктів національної системи кібербезпеки "вживає всіх необхідних заходів для протидії та локалізації кібератаки".

Нагадаємо, сьогодні зафіксували збої в роботі мобільного додатку "ПриватБанку" "Приват24", не працював інтернет-банкінг "Ощадбанку". "Лежали" сайти Міністерства оборони та Збройних Сил України.

Також заявило про ймовірну DDoS-атаку на свій офіційний сайт Міносвіти. Щоб її попередити, на сайті МОН почали проводити планові технічні роботи.